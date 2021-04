Trenér za klíčový moment zápasu s Prostějovem označil chycenou penaltu, souhlasíte?

Přesně tak. Důležité bylo, že jsme z pokutového kopu nedostali druhý gól. Zápas byl díky tomu pořád otevřený, my byli ve hře a mohli se snažit o vyrovnání.

Jak vůbec penalta proběhla? Bylo to jen o tom tipnout správnou stranu?

Znovu si myslím, že to byla dost sporně odpískaná penalta. Já se pak snažil co nejdéle vydržet stát a koukal jsem na styl rozběhu hráče

Nakonec jste vybral dobře.

Koukal jsem na něj a zkusil stranu po mé levé ruce. Vyšlo to.

Vnímáte zisk jednoho bodu jako úspěch?

Určitě. Hlavně po druhém poločase, kdy měl soupeř několik příležitostí rozhodnout. My jsme to ale nevzdali a zápas zremizovali.

Jak proběhla aklimatizace v chrudimské brance? Je to zápas od zápasu lepší?

Utkání jdou teď hodně rychle za sebou, to mi dost pomohlo. Už je to všechno v pořádku. Mezi tyčemi se zase cítím přirozeně.

Ta situace nebyla vůbec jednoduchá, tři góly od Líšně a Hradce Králové, byla tam i nějaká kritika. Jak jste ji snášel?

Nikdy není dobře, když jako brankář dostanete tři góly, ale hráli jsme proti dvěma nejlepším týmům, a kdo zápasy viděl, tak ví, že Líšeň byla většinu duelu lepší a efektivnější a Hradec nás po našem druhém gólu zavřel a my jsme to už bohužel neubránili. Kritika byla nepříjemná, každý z týmu věděl, že tohle se stát nemělo a že jsme měli danou situaci vyřešit lépe. Ale je to sport a občas se to stane a vy se s tím musíte srovnat. Už jsem se naučil přijímat pouze konstruktivní kritiku a vzít si co nejvíce od lidí, kteří vám opravdu chtějí pomoci.

Dříve to bylo horší?

Většinou sám vím, kde jsem udělal chybu, nebo mohl udělat něco jinak, abych tomu zabránil. Případně o zhodnotíme po zápase s trenérem. Dříve, když sem si někde něco přečetl nebo slyšel, tak jsem si to hodně bral, ale od toho se musíte oprostit. Jinak vás to dostane ještě níž.

Další zápas proti Dukle asi opět nebude nic jednoduchého, že?

To nebude, tento týden jsme měli opravdu těžký los, první tři týmy tabulky a teď nás čeká Dukla,. To je vždy těžký soupeř. Čeká nás asi nejfotbalovější tým soutěže a my se budeme snažit konečně získat body i na domácím hřišti.