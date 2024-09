Dnešní fotbalové utkání mezi Chrudimí a Táborskem skončilo bezbrankovou remízou 0:0. I přes tuto remízu se Chrudim posunula do čela druhé ligy díky lepšímu skóre před Zlínem, který má o jeden odehraný zápas méně.

Chrudim si během zápasu vytvořila několik šancí, ale žádnou z nich nedokázala proměnit. Nejblíže ke gólu byl Látal, který ve 25. minutě trefil tyč. Táborsko, které je aktuálně na dvanáctém místě tabulky, se dokázalo ubránit a získalo cenný bod.

Diváci na stadionu viděli bojovný zápas, ve kterém oba týmy předvedly solidní defenzivní výkon. Chrudim tak poprvé v této sezóně ztratila body na domácím hřišti.

Hostující hráč Djordjič v 56. minutě při brejku hrůzostrašně trefil kolenem do hlavy a krku brankáře Šeráka. K brankáři se okamžitě seběhli hráči a lékaři, kteří bezvládně ležícího brankáře ošetřovali. Hororový monent utkání, který zaváněl v lepším případě koncem sezony pro domácího Šeráka, přinesl několik překvapení. Djordjić totiž dostal jen žlutou kartu, i když se domácí dožadovali červené a sám se zranil natolik, že musel se zabaleným a zaledovaným kolenem střídat. Co bylo ovšem překvapivější, domácí hrdina v bráně se probral, vstal a zápas dohrál. Dokonce si připsal několik důležitých zákroků.

I díky němu se Chrudim dostala do čela druholigové tabulky, kde bude minimálně do zítřejšího dopoledne. To tožiž hraje druhý Zlín s béčkem Baníku Ostrava.