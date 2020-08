Na jejich nahrazení se intenzivně pracuje i několik dní před startem FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Deset dní před začátkem přišla další rána – mužstvo bylo po jednom pozitivním nálezu na COVID-19 umístěno do karantény.

To a řada dalších faktorů značí, že před Chrudimí je velmi náročná sezona, ve čtrnáctičlenném startovním poli půjde hlavně o udržení druholigové příslušnosti i pro následující ročník.

Čeká Chrudim dosud nejnáročnější druholigová sezona?

Bezpochyby. Bavil jsem se o tom i s trenérem a bude to nejtěžší sezona, co ve druhé lize působíme. V první jsme se rozkoukávali, zachránili se na poslední chvíli, druhá se nám naopak povedla, kdy jsme si v poklidu došli k záchraně. Díky tomu, že nyní ubylo týmů a čeká nás méně zápasů, tak to bude nesmírně těžký ročník. Doufejme, že na něj budeme dobře připraveni.

Startuje chrudimská éra bez střelce Daniela Vašulína. Dopadla celá situace s jeho odchodem podle vašich představ?

My jsme Danovi slíbili, že pokud přijde nabídka odjinud, budeme se mu snažit vyhovět. Myslel jsem si, že ho posuneme do první ligy, bohužel adekvátní nabídka nepřišla. Poté se ozval Hradec Králové,s hráčem jsme komunikovali a on vyslovil přání jít to zkusit. Věřil jsem, že vše bude formou přestupu, nakonec je ale hostování s opcí pro všechny tři strany výhodné.

Odnesl tedy Vašulínův odchod další útočník Petr Rybička, který tak byl „nucen“ v Chrudimi zůstat?

Říkal jsem, že půjde jeden, nebo druhý. Když odešel Dan, s Petrem jsme mluvili a dohodli se, že když dobře absolvuje podzim a přijde na něj nabídka, můžeme se v zimě bavit o jeho eventuálním odchodu.

Nyní je vlastně jediný klasický útočník. Sháníte mu na trhu výpomoc?

Ano, komunikujeme s kluby a intenzivně hledáme dál. Jeden přestup jsme již měli skoro hotový, ale hráč nám nakonec oznámil, že dal přednost jinému klubu. Hledáme a čekáme, co vypadne od ligových klubů, abychom na post přivedli konkurenceschopného útočníka pro druhou ligu.

Odchodů z klubu bylo celkem pět, což je docela velké číslo. Bylo léto živější, než jste původně očekávali?

V průběhu jara jsme se bavili o tom, že bychom byli rádi, kdybychom zůstali pospolu. Věděli jsme o zájmu o Vašulína, ostatní odchody jsme ale dělat nechtěli. Bohužel, něco se podařilo ovlivnit a něco ne. Například David Sixta nebyl naším hráčem, ač jsem mu nabídl vylepšenou smlouvu a byl domluven na přestupních podmínkách s Libercem, on sám se rozhodl pro Viktorii Žižkov. Milan Ujec za mnou byl, že už zde dva roky plní určitou funkci a nechce v ní pokračovat. Za mě to byl výborný kluk do kabiny a velký parťák.

Jak se podle vás přes léto změnila obrana? Vidíte možnosti ve zlepšení čísel z uplynulé sezony?

Přivedli jsme Dominika Haška, který měl za sebou velmi dobrý půlrok ve Vlašimi a navíc je využitelný na více postech. Věříme, že nám pomůže zejména na krajích, kde jsme měli problémy. Je to zkvalitnění defenzivy. Uvidíme, zda v kádru zůstane další testovaný hráč Jakub Rubeš. Stále hledáme systémové řešení, které by mohlo vyhovovat, my se ale musíme zaměřit na standardky, to je prvopočátek všeho. Když zlepšíme bránění standardních situací a umažeme pokutové kopy, budeme mít rázem o polovinu inkasovaných branek méně (usměje se).

Jak hodně je nepříjemná komplikace s koronavirem před startem podzimu?

Jistě, je to nepříjemné. Mám velkou obavu, jak celý ročník bude probíhat. Teď karanténa potkala nás, za čtrnáct dní může potkat kohokoliv jiného. My, jako profesionální sportovci, na sebe silně upozorňujeme tím, že se necháváme vždy pravidelně testovat a tím pádem se může něco vyskytnout. Je to u nás, u prvoligové Slavie, ale může se to objevit kdekoliv. Pokud se k tomu vláda nepostaví tak, že do karantény vždy půjde jen nakažený člen kádru, nemusíme soutěž ani začínat. První liga má našlapané termíny, druhá alespoň trochu volněji. Musí se něco zásadního stát v profi sportu, jinak to je a především ještě bude obrovský problém pro celý sport v republice.

Případ Janoušek? Adié profi fotbalu



Jiří Janoušek přišel do chrudimského týmu před loňskou sezonou, po konci v Hradci Králové šel za trenérem Veselým. A ihned se stal oporou záložní řady. Ač po rychlostní stránce zaostával, jeho přednosti byly jinde. Vymyslet nečekaný pas, založit útok, překvapit netradičním řešením. Janoušek byl v uplynulém ročníku platným hráčem, pomohl i jednou vstřelenou brankou do sítě Líšně.



V jarní části ho provázely zdravotní komplikace, které jsou, s největší pravděpodobností, i příčinou jeho nečekaného konce. Ředitel chrudimského klubu Tomáš Linhart o jeho služby hodně stál.



„Chtěli jsme s ním ještě minimálně půl roku spolupracovat, ale on sám se rozhodl pro konec v profesionálním sportu a šel hrát krajský přebor,“ povzdechl si Linhart. „Na vině byly i zdravotní problémy,“ dodal. Jiřího Janouška tak budou moci sledovat fanoušci v dresu hradecké Olympie, kde se zařadí po bok dalších vysloužilých ligových hráčů. Chrudim naopak po ztrátě Davida Sixty přišla o dalšího tvořivého hráče, díru po něm bude muset zacelit.