Na půlroční hostování do Chrudimi přišel z kádru nejbližšího konkurenta jednadvacetiletý ofenzivní hráč LADISLAV MUŽÍK, který má, i přes svůj mladý věk, řadu druholigových zkušeností. Za čtyři nekompletní sezony stihl sedm druholigových branek, na podzim se v dresu pardubické rezervy v ČFL prosadil hned šestkrát.

Jak jste se dostal do Chrudimi?

Trenér Veselý mě oslovil, zda bych to nechtěl zkusit v Chrudimi. Domluvili jsme se, že si to nechám projít hlavou a pak si dáme vědět. Když mi pak trenér volal, že mají o mě opravdu zájem a že by byli rádi, kdybych tam šel, tak jsem se rozhodl nabídku přijmout. Myslím si, že jsem udělal dobře.

V průběhu podzimu jste se už do základní sestavy Pardubic propracovat nedokázal. Kde vidíte problém?

První kolo jsem začal v základní sestavě a pak, až na zápas ve Varnsdorfu, jsem se už od začátku na hřišti neukázal. Asi nedokážu takto říct, kde byl problém, trenér prostě vsadil na jiné hráče.

Cítíte osobně, že jste měl dostat na podzim více prostoru v prvním týmu?

Je to těžké, když tým šlape a daří se mu, tak není třeba do sestavy nijak výrazně zasahovat. Nicméně si myslím, že za výkony v B týmu jsem si v áčku zasloužil dostat více prostoru.

Rozhodnutí jít na hostování z Pardubic vzešlo od klubu nebo přímo od vás?

Průběh byl takový, že jsem oslovil pana Zavřela, zda bych to od zimní přípravy mohl zkusit někde jinde. A on mi vyhověl. Tím to všechno začalo.

Jak moc jste měl možnost sledovat Chrudim při jejím druholigovém působení?

Abych pravdu řekl, tak jsem sledoval spíš jenom výsledky. Až na jeden zápas v Hradci Králové, kde jsem se byl podívat, a utkání, které kluci hráli v televizi, tak jsem jinak nic neviděl.

Kolik kluků jste v kabině znal osobně? Kdo vám je nejblíže?

Až na pár kluků jsem znal většinu jen od vidění. Osobně znám třeba Petra Rybičku, se kterým jsem chvilku hrálv Pardubicích nebo Daniela Vašulína, se kterým jsem se potkal na reprezentačním srazu.

Jaké máte první dojmy z mužstva?

Zatím mám dojmy dobré. Myslím si, že mě kluci vzali dobře a parta je tu taky skvělá.

Bavil jste se už s trenérem nebo s vedením, co přesně se od vás očekává?

Zatím jsem to s nikým neřešil, ale přicházím jako hráč hlavně do ofenzivy, takže se ode mne očekávají hlavně góly s přihrávkami.

Na jakém postu se vy osobně cítíte nejlépe?

Nejlépe určitě v útoku, třeba na podhrotu. Jinak ale nemám problém hrát na obou krajích zálohy.

Jak pikantní pro vás bude derby, až se v dresu Chrudimi prvně postavíte Pardubicím?

Tak na zápas se určitě těším, v týmu jsem už nějakou dobu působil, takže tam všechny znám a mám tam i spoustu kamarádů. I proto to bude speciální zápas, ale určitě jako všechny ostatní ho budu chtít vyhrát.