První zápas letošního druholigového ročníku skončil pro Chrudim remízou. V souboji s Líšní se více jak tisícovka fanoušků na chrudimském stadionu branky nedočkala, byť šance byly na obou stranách.

Fanoušci v prvním zápase branku neviděli, bod proti Líšni může být brán jako úspěch. | Foto: Jindřich Balous

Duel Chrudimi s Líšní začal poměrně opatrně, ani jeden z týmů nechtěl v samotném začátku sezony nechat jít soupeře do vedení. První zahrození přišlo ze strany hostujícího týmu ve třetí minutě, kdy nenápadná střela z kopačky Pavla Sokola skončila na boční síti chrudimské branky.

Blýskalo se však i na druhé straně. Velmi dobře se mohla v dresu Chrudimi uvést nejčerstvější posila David Huf, který po půl hodině hry na zadní tyči jen o kousek minul letící balon, který by následně dopravil do prázdné branky. A když Chrudimi nevytěžila nic ani z nedohody Michala Jeřábka s brankářem Tomášem Vajnerem, šlo se do kabin za bezbrankového stavu.

Krátce po začátku druhého poločasu mohli jít do vedení hosté. Dobrá práce Sokola skončila na hlavě Adriana Čermánka, jenž však hlavičkoval pouze do břevna, následnou dorážku vykopl z brankové čáry chrudimský Řezníček. Právě Jan Řezníček se mohl stát hrdinou i na druhé straně, kdy vystihl rozehrávku soupeře a střelou od půlky doslova o centimetry minul branku Líšně, vracející se Vajner byl bez šance.

V poslední desetiminutovce jsme viděli ještě zajímavé střely Jurčenka či Otrísala, ani jedna ale gólovou radostí neskončila. Za zmínku stojí ještě nepříjemnost pro hostujícího brankáře Vajnera, který byl v 82. minutě po střetu s Langhamerem a zranění hlavy vystřídán. Duel mezi Chrudimí a Líšní tak branku nepřinesl a skončil 0:0.

Chrudim - Líšeň 0:0.

Fakta - rozhodčí: Zaoral – Hurych, Dohnálek. ŽK: 1:2. Diváci: 1065.

Chrudim: Floder – Kesner, Míka, Skwarczek, Borkovec – Jan Řezníček – Záviška, Novotný, Langhamer (78. Bauer) – Huf (78. Jurčenko), Látal (72. Hájek).

Líšeň: Vajner (82. Marek) – Černín, Otrísal, Machalík, Matocha (90. Aldin), M. Jeřábek, Sokol, Čermák, Lutonský, Polášek, Vandas (72. Vlasák).