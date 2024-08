V prvním poločase se trefili Daniel Kosek, Jiří Hrubeš, Daniel Kutík a David Látal. Po přestávce přidali další góly střídající Denis Holub a Marek Kejř, hostujícíAleksandar Komljenovic už jen kosmeticky upravil výsledek.

David Látal se díky gólovému příspěvku, když zvyšoval na 4:0 osamostatnil na čele druholigových kanonýrů se čtyřmi brankami.

Druhý tým tabulky vstoupil do souboje s pátým Baníkem B výrazně lépe a již v osmé minutě se poprvé měnilo skóre. Ostravská obrana si na levé straně nepohlídala Davida Látala, jehož nabídku využil před brankou Daniel Kosek a poslal domácí celek rychle do vedení. Inkasovaná branka přece jen tým ze Slezska probrala a Baník rázem měl několik šancí na vyrovnání. V té největší však v rozmezí tří vteřin nastřelil tyčku i břevno a poté již jen přihlížel chrudimskému uragánu.

Na 2:0 totiž zvýšil pěknou střelou o břevno Jiří Hrubeš, ještě hezčí ránu vyprodukoval o chvíli později Daniel Kutík, který z voleje poslal míč přesně do šibenice ostravské branky a zvýšil již na 3:0! Poločas hrůzy pro ostravský Baník potrhl ještě ve 44. minutě David Látal, jeho postup do pokutového území skončil čtvrtou radostí Chrudimi. Domácí vstřelili tři branky v rozmezí třinácti minut.

Po přestávce sice Baník směrem do ofenzívy přidal, své šance ale neproměnil a sám ještě dvakrát inkasoval. V 65. minutě dostal míč přesně na velké vápno střídající mladík Denis Holub, který umístil balon přesně k tyči. Hladoví domácí ještě neměli dost, brankáře Struhaře prostřelil prostřelil v 82. minutě také Marek Kejř, k němuž se míč odrazil po nastřelené tyčce. V poslední minutě řádné hrací doby se nakonec prosadili i hosté, skóre kosmeticky upravil Aleksandar Komljenovic.

Chrudim doma porazila před téměř patnácti sty diváky Baník Ostrava B 6:1 a potvrdila druhou příčku za vedoucím Zlínem.

Jindřich Tichai, trenér MFK Chrudim po zápase pro týmový web zápas zhodnotil takto: „Výsledek je úžasný, nicméně je potřeba si říct, že zápas z naší strany herně nebyl tak dobrý. My jsme Baník potrestali úplně z každé šance, hlavně v první půli, co jsme dostali do vápna, tak jsme trefovali fantasticky. Gólman za branky absolutně nemohl. Byly to krásné góly, ale je potřeba si říci také to, že za stavu 1:0 trefil soupeř tyč a břevno, měl obrovskou šanci z rohu. Nepředvedl vůbec špatný výkon a je to pro něj strašně kruté.“