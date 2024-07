Fanoušci Chrudimi v následující sezoně neuvidí už taky několik stálic z minulých let. Svoji profesionální kariéru na trávníku ukončila legenda MFK Chrudim Ondřej Kesner, který ale s týmem zůstane. S pozice kapitána se přesune do role asistenta kouče Tichaie a nadále bude trénovat i mládežnické kategorie.

Do nejvyšší soutěže se z úspěšného loňského týmu přesouvá hned několik fotbalistů. Brankář Jiří Floder přestoupil do Mladé Boleslavi, do stejného týmu se z hostování vrátili i Daniel Langhamer a Lukáš Mašek, kteří si také vysloužili místo v prvoligovém týmu. Václav Míka je členem kádru plzeňské Viktorie, do které se vrátil. Tomáš Koukola se pro změnu vrátil do kádru prvoligových Pardubic. V mužstvu nebude působit ani Jan Záviška, jenž přestoupil do Vlašimi a Filip Novotný, který bude hrát ČFL za FK Ústí nad Labem.

Chrudimské vedení během léta lovilo také ve dvou zvučných prvoligových či druholigových klubech. Díky intenzivní práci a dobrým kontaktům se mohou diváci těšit na následující posily: brankáře Flodera nahradí mezi chrudimskými tyčemi Lumír Číž. Pro čtyřiadvacetiletého brankáře to bude již čtvrtá druholigová sezona, doposud kromě Opavy chytal také jeden rok za Vysočinu Jihlava, v mládeži prošel také Zlínem a Baníkem Ostrava. Spolu s Čížem míří na východ Čech na hostování také mladý obránce a člen širší reprezentace U19 Patrik Wehovský, který vloni za Opavu naskočil do pěti zápasů a nyní má pomoci Chrudimi k zopakování výsledků z loňské sezony.

Na hostování přišli do MFK Chrudim také dva hráči z pražské Dukly. Dres prvoligového nováčka oblékal celou svoji dosavadní kariéru útočník Jiří Hrubeš, za Duklu se zvládl ve druhé nejvyšší soutěži trefit třikrát, góly pak ale dával především za rezervu „vojáků“. Spolu s ním míří do Chrudimi i Jan Kozojed. Jednadvacetiletý zadák vlétl do druhé ligy vloni v dresu Žižkova, z pozice obránce i dvakrát skóroval.

Po roční odmlce oblékne chrudimský dres znovu záložník Marek Kejř, který již dříve odehrál v Chrudimi za dvě sezony dohromady 29 zápasů. V loňské sezoně pravidelně nastupoval v ČFL za Chlumec nad Cidlinou a rezervu Hradce Králové, nyní dostává další možnost prosadit se v kádru druholigisty. Tentokrát se nejedná o hostování, ale o přestup.

O šanci v chrudimském dresu bude bojovat také záložník Samuel Šimek. I když je mu teprve 22 let má již na kontě 13 startů v nejvyšší soutěži za Pardubice, loňskou sezonu strávil v Prostějově. Nyní míří z Pardubic na hostování do Chrudimi.

Poslední posilou chrudimského kádru je nigerijský hráč Alabi Ademcia Shobowale, jenž do Chrudimi přestupuje z egyptského klubu El Mokawloon SC.