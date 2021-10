Duel MFK Chrudim vs. FK Varnsdorf má výkop v sobotu 2. října v 10:15 na hřišti Za Vodojemem.

„Jsem naštvaný. Reakce lavičky pramenila z rozhodnutí rozhodčích, v zápase byly obrovské emoce. Na druhou stranu, realizační tým by se tak chovat prostě neměl. Utkání s Varnsdorfem povede z lavičky asistent trenéra Pavel Matějka,“ uvedl statutární ředitel klubu Tomáš Linhart.

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA: Před reprezentační přestávkou se chrudimští fotbalisté představí na domácím trávníku Jak moc by potřebovali naplno bodovat, o tom se není třeba dlouho rozepisovat.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.