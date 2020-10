Chrudim se do vedení dostala již v prvním poločase po trefách Rybičky a Mužíka, druhý jmenovaný zvyšoval v 66. minutě na rozdíl tří branek. Domácí Slavoj dokázal vzápětí jen korigovat stav na konečných 1:3 z jeho pohledu.

„Vydřené tři body. Nebyl to jednoduchý zápas, myslím si, že jsme vyhráli zcela zaslouženě,“ hodnotil zápas v den jeho odehrání chrudimský obránce Denis Krištof.

„Šli jsme do rychlého vedení, když se nám podařilo vstřelit dva vstřelené góly. To určilo ráz zápasu. Pokud někdo měl záměr přihrát vítězství Vyšehradu, měl to dost těžké, protože my jsme mu našim skvělým výkonem nedali šanci,“ vzpomínal na jarní utkání trenér Jaroslav Veselý.

Viděl v zápase, do něhož šly oba týmy s jistotou záchrany, nějaké ovlivnění ze strany sudích? „Těžko říct, zápas jsme plně kontrolovali. Jedinou branku jsme možná dostali z ofsajdu,“ podotkl kouč MFK Chrudim.

Vyšehrad – Chrudim 1:3



Fakta – branky: 69. Čvančara – 23. Rybička, 42. a 66. Mužík. Rozhodčí: Musil – Koval, Vitner. ŽK: 4:2. Poločas: 0:2.



FC Slavoj Vyšehrad: Otáhal – T. Jablonský, Kodr, Nitrianský, Šandera – Kokorović (64. Laňka) – Pouček (40. Čvančara), Suchan (76. Alexandr), M. Černý (76. Daniel Kozel), Drobílek – Bašić. Trenér: R. Veselý. MFK Chrudim: Zíma – Trávníček, Fofana, Vencl, Řezníček – Krištof – Nikodem (81. Krčál), J. Havlena (55. Vašulín), Sixta (73. T. Dostálek), Mužík (73. Sulík) – Rybička (55. Ujec). Trenér: J. Veselý.



Držení míče: 56 % : 44 %. Střely na branku: 7:12. Střely mimo: 7:0. Rohy: 8:1.