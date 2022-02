Fotbalisté MFK nevstoupili do duelu v Nymburku proti rezervě pražské Slavie zcela ideálně a v prvních minutách měl soupeř z České fotbalové ligy herně navrch. Jenže mnohem větší příležitosti si vypracovali Chrudimští. Hrozili zejména ze standardních situací a ve 36. minutě se dostali do vedení. Nařízený pokutový kop proměnil Jan Záviška.

Po přestávce se útočná efektivita chrudimského týmu výrazně zvedla. V rozmezí devíti minut překonali slavistického brankáře David Surmaj a Petr Juliš, konečný výsledek korunoval svoji gólem záložník Michal Vrána. Chrudim si připsala druhou výhru v přípravě, tentokrát s jednoznačným výsledkem.

„Prvních dvacet minut nám trochu trvalo, než jsme se do toho dostali, což přičítám tréninkovému procesu, který probíhal před utkáním a přechodu na přírodní trávu. Poté se to zlepšilo. Tentokrát jsme sice neměli více ze hry, ale vypracované šance jsme dokázali proměnit. I přesto ale byly i další možnosti. Kopali jsme řadu rohových kopů, šli sami na branku. Proměnili jsme penaltu, přidali další tři góly a mohlo to být ještě výraznější. Jsem rád, že jsme žádný gól nedostali a čtyři dali, což je pro nás velmi dobré zejména jako motivační prvek,” těšilo trenéra Radka Kronďáka.

Chrudim v neděli odjíždí na čtyřdenní soustředění do Nymburka, následující sobotu přijde generálka proti Admiře Praha. „Soustředění bude zaměřeno především na standardní situace, které nechceme příliš ukazovat v přípravných zápasech. Budeme se plně připravovat na to, že za čtrnáct dní nás čeká první mistrovské utkání. Stále jsou ve hře nedostatky, na kterých budeme pracovat,” prozradil náplň čtyřdenního soustředění kouč Kronďák.

MFK Chrudim – SK Slavia Praha B 4:0

Branky: 36. Záviška (PK), 55. Surmaj, 64. Juliš, 85. Vrána. Poločas: 1:0.

Slavia B: Sirotník – Bárta, Behenský, Štětka, Kopáček – Mohammed, Vorel, Samer, Š. Beran, Atsuta – Horský.

Chrudim: Floder – Řezníček J., Kejř, Šejvl, Záviška, Kesner, Juliš, Sokol, Průcha, Firbacher, Fišl (střídali: Ordelt – Látal, V. Řezníček, Šplíchal, Vrána, Vácha, Surmaj).