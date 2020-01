Úvodní poločas se pro chrudimské futsalisty, i přes dobrý začátek a řadu slušných brankových příležitostí, nevyvíjel úplně dobře. Opatrný úvod rozsekl až Brazilec Max, který si nástřel z rohového kopu smolně srazil za záda vlastního brankáře Dmitrije Litviněnka. Nešťastně inkasovaná branka však bronzový tým loňského ročníku nesrazila. Vyrovnání jsme se dočkali v minutě šestnácté a hlavní roli hrála znovu šťastná teč. Tentokrát však Matěj Slováček usměrnil střelu Felipeho správným směrem a zmátl tím bezmocného brankáře Vahalu.

O chvíli později bylo v chrudimském táboře ještě veseleji. Minutu a půl po první brance se Matěj Slováček tentokrát sám opřel do míče a svoji skrytou ránu poslal Chrudimské poprvé v utkání do vedení! Poločasové vedení hostí 2:1 zdravě naštvalo sparťanské hráče, kteří nastoupili do druhé půle jako vyměnění. Odměnou za kvalitní hru jim bylo velmi rychlé vyrovnání, česko-slovenský uragán v přečíslení dva na jednoho znovu zaúřadoval, Tomáš Drahovský předložil balon Michalovi Seidlerovi, který z první mířil přímo do šibenice chrudimské branky. „První poločas jsme zvládli skvěle, na začátku druhého jsme měli špatné momenty, které znamenaly řadu faulů a inkasovaný gól. Poté jsme se vzpamatovali a začali hrát znovu velmi dobře,“ popisoval trenér Chrudimi Felipe Conde.

ERA-PACK poměrně rychle nasbíral pět akumulovaných faulů a do závěrečných minut vstupoval v méně výhodné pozici. Přesto důležité okamžiky utkání zvládl famózně. Jako rozhodující se ukázal moment, kdy po faulu brankáře Vahaly na Davida Drozda rozehráli Chrudimští standardní situaci ideálně tak, že Felipe po rychlém zpracování a předkopnutí poslal balon přímo k tyči.

Vedení Chrudimi 3:2 opět nastartovalo silný tlak domácí Sparty, do závěrečné sirény ale dávali góly již jen chrudimští střelci. Přečíslení dva na brankáře neomylně proměnil Max, do prázdné branky upravil na konečných 5:2 a svůj hattrick dokonal Matěj Slováček. Bitvu o čelo tak Chrudim zvládla a před reprezentační přestávkou odskočila pražskému soupeři již na tři body.

„Myslím si, že jsme si vyhrát zasloužili, protože jsme měli více jasných příležitostí,“ přiznal Conde. „Při pohledu na tabulku bylo jasné, že šlo o nesmírně důležité vítězství, které nás udrželo v boji o první příčku,“ uzavřel kouč ERA-PACKu.

Po reprezentační přestávce vyzve Chrudim ve východočeském derby Vysoké Mýto.

Výsledky:

AC Sparta Praha – FK ERA-PACK Chrudim 2:5 (1:2).

Branky: 11. Max (vla.), 22. Seidler – 16., 18. a 39. Slováček, 32. Felipe, 37. Max, 39. Slováček.

Sparta: Vahala – Rick, Kocič, Amadeu, Novak, Wilde, Fejzullahi, Drahovský (C), Křivánek, Hora, Seidler.

Chrudim: Litviněnko – Éverton, Mareš, Max (C), Koudelka, P. Drozd, D. Drozd, Doša, Slováček, Felipe.

Ostatní výsledky: Vysoké Mýto – České Budějovice 1:4, Slavia Praha – Liberec 12:3, Hodonín – Česká Lípa 4:4, Mělník – Helas Brno 2:3.