Řada zajímavých posil, vítězství v zimní Tipsport lize, ale i odchod nejlepšího střelce podzimní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY Davida Hufa. Před Chrudimí je každopádně hodně zajímavé jaro, které svěřenci trenéra Radka Kronďáka odstartují již zítra proti ambicióznímu Táborsku!

Chrudimský trenér Radek Kronďák je spokojený s posílením kádru a věří v sílu týmu. | Foto: MFK Chrudim

Na začátku zimní přípravy Chrudim ovládla Tipsport ligu. Jak si ceníte toho úspěchu? Má pro vás váhu, byť je to v přípravné fázi?

Každý rád vyhrává. Vítězství si vážíme, udělali jsme tím dobrou reklamu pro nás i pro město, které nás podporuje. A samozřejmě se následně i lépe trénuje, když jste úspěšní.

Pojďme rovnou ke změnám v kádru. Jako prioritu jste si přál udržení Davida Hufa, který již pálí za Bohemians. Je podle vás Lukáš Mašek adekvátní náhrada?

Pro každé mužstvo na světě je a vždy bude těžké nahradit nejlepšího střelce, když vám odejde v půlce sezony. Hufínovi to přejeme, pomohli jsme jemu a on zase nám. A teď věříme, že se nám to samé povede i s Maškem, bude dávat góly a budeme všichni úspěšní. Předpoklady na to rozhodně má.

Odešli i další útočníci (Jurčenko s Hájkem), jejich místo obsadí dvojice z rezervy Zvolánek - Vácha? Jak jste spokojen s jejich kvalitou a přístupem v přípravě?

Zvolánek a Vácha zůstali i nadále v kádru, s jejich přístupem jsem spokojen, ale víme, že skok z divize do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY je velký, a proto si myslím, že na jaře budou hlavně využíváni v utkání béčka. Budou s námi však trénovat a uvidíme, co z toho v budoucnu všichni vytěžíme.

Asi největší jména na pozici posil padala v obraně. Co si od zahraničních posil v obraně slibujete?

Slibuji si od toho zlepšení defenzívy a to především tím, že máme daleko větší konkurenci a více možností při absencích, například za žluté karty. I když samozřejmě Čolič a jeho fotbalová historie by ho měla předurčovat k tomu, aby byl pro mužstvo okamžitou posilou.

Jako poslední se k týmu připojil venezuelský záložník Luis Ruiz. Co od něj mohou fanoušci čekat?

V čem bude jeho největší přínos? Luiz je hráč, kterého v současné době teprve poznáváme. Přišel z jižní Ameriky do Evropy, což určitě není jednoduché. Potřebuje se aklimatizovat a až čas ukáže, jak to vše zvládne.

Jak vnímáte sílu týmu díky příchodům? Bude silnější než na podzim?

Síla týmu bude, doufám, velká, ale posily přišly až v závěru přípravy, tak uvidíme, jak to vše dáme dohromady, abychom byli úspěšní. Hráči, kteří na podzim vybojovali sedmé místo, nebudou chtít svá místa na hřišti pochopitelně opustit a budou chtít pokračovat v boji o co nejlepší umístění v tabulce.

V sobotu začínáte proti Táborsku, což je celek, který chce hrát o baráž. Je to nepříjemný start jara, že?

Táborsko je velmi ambiciózní a silný tým, ale my se na jeho hřiště pojedeme porvat o první body do tabulky. První kola jsou vždy plná očekávání, jak se vám bude hra dařit, protože pauza byla dlouhá a přátelská utkání a zápasy na umělé trávě jsou prostě jiné. Věřím, že do jara vstoupíme dobře. Naši hráči slyšeli ve videorozhovoru s trenérem Táborska větu, že nás musí porazit. Myslím si, že právě to je pro ně dostatečnou motivací k tomu, aby vše bylo jinak.