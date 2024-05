Chrudim zasadila finální ránu. Kroměříž po remíze má jasný sestup

Fotbalisté Chrudimi zapsali v rámci 28. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY další bod do již tak úspěšné druholigové sezony. Na půdě poslední Kroměříže hosté po trefě Jana Závišky neudrželi vedení a nakonec se s domácím týmem, pro který to bylo razítko na návrat do MSFL, rozešli smírně 1:1.

Chrudimští fotbalisté remizovali v Kroměříži. | Foto: Jan Zahnaš