V prvním poločase si vzal chrudimskou obranu pod drobnohled především útočník David Puškáč, jenž v rozmezí dvaceti minut nastřílel do sítě chrudimského gólmana Mrázka čistý hattrick. Do kabin se tak šlo za stavu 3:0 pro domácí.„Paradoxně jsme tak špatně první půli nehráli, jenže jsme byli za naivní a jednoduché ztráty právem potrestáni. Kluci poznali, jaký je rozdíl mezi první a druhou ligou,“ popisoval průběh náročného prvního poločasu trenér Chrudimi Jaroslav Veselý.

Po hodině hry inkasovala Chrudim počtvrté, tentokrát z nohy Hronka. Sama směrem dopředu příliš výrazná nebyla, za zmínku stojí především nebezpečná rána Ondřeje Kesnera z prvního poločasu. Po vítězství nad Pardubicemi a těsné porážce s Libercem je pro Chrudim výsledek 0:4 zatím nejméně lichotivý proti soupeřům z nejvyšší soutěže.„Výsledkově je to nevydařený zápas, ale musíme mít na paměti, že jde stále o přípravu,“ upozornil kouč Chrudimi. „Byl to zatím nejkvalitnější soupeř, proti kterému jsme hráli. Kluci byli pod tlakem a musí jim být jasné, o čem že první liga je,“ dodal Veselý.

Jeho tým následující víkend míří na turnaj v Počátkách, kde se potká s Vlašimí a Blanskem.

Bohemians Praha 1905 - MFK Chrudim 4:0 (3:0).

Fakta - branky: 20., 32. a 40. Puškáč, 57. Hronek. Poločas: 3:0.

Bohemians 1905 – I. poločas: Le Giang – Schumacher, Bartek, Levin, Koubek, F. Hašek, Pokorný, Puškáč, Vacek, Bederka, Hůlka. II. poločas: Valeš – Dostál, Köstl, Krch, Vondra – Hronek, Jindříšek, Květ, Vaníček – Keita, Ugwu.

MFK Chrudim – I. poločas: Mrázek – D. Hašek, Rubeš, Drahoš – Krištof – Řezníček, Kesner, Verner, Dostálek – Breda, Mužík. II. poločas: Mrázek – Hlavsa, Havel, Zukal, D. Hašek – Havlena, Kesner, Verner, Trávníček – Sokol, Breda (66. Rubeš).

V MFK končí Vencl, přichází Hašek

Obrana Chrudimi prochází kompletní proměnou. Po konci Jakuba Krčála se vedení MFK Chrudim nedohodlo na prodloužení smlouvy s Ondřejem Venclem, který v závěru ročníku nosil na své ruce i kapitánskou pásku. Jeho další kroky by dle informací šéfa Tomáše Linharta měly vést na Slovensko. Možnou náhradou pro chrudimský tým bude zadák Dominik Hašek (na snímku). Odchovanec hradeckého fotbalu se před rokem a půl vydal do Mladé Boleslavi. Stihl pět prvoligových startů, poslední jaro strávil ve Vlašimi. Nyní míří na hostování s opcí právě do Chrudimi.