/FOTO, VIDEO/ V sobotu si fotbalový klub v Chrudimi připomněl významné výročí – 125 let od založení oddílu ve městě.

MFK Chrudim, současný nástupce původního klubu, který byl založen již v roce 1899 jako AFK Chrudim, se může pyšnit bohatou historií.

Historie klubu

V 50. letech minulého století se klub přejmenoval na TJ Spartak Chrudim (Tělovýchovná jednota Spartak Chrudim), což odráželo tehdejší politické a společenské změny v Československu. Tento název klub nesl až do roku 1974, kdy došlo ke sloučení s TJ Lokomotiva Chrudim, a následně vznikl TJ Transporta Chrudim.

Změny názvů a fúze

Po několika letech přidali v Chrudimi do názvu klubu ještě předchozí úderné jméno starověkého gladiátora a klub až do roku 1994 nesl oficiální název TJ Spartak Transporta Chrudim. Rok po rozdělení federace se oddíl kopané v Chrudimi vrátil k prvnímu historickému názvu AFK a fungoval tak až do roku 2011.

V roce 2011 se představitelé AFK domluvili s konkurenčním městským rivalem SK Chrudim na fúzi, protože bylo jasné, že ve městě velikosti Chrudimi budou jen velmi těžko fungovat dva fotbalové oddíly, jejichž provoz by dával sportovní a ekonomický smysl. Vznikl tak dnešní MFK Chrudim, který v této jubilejní sezóně válcuje své soupeře jako kdysi právě Spartakus své nepřátele.

Současnost a budoucnost

MFK Chrudim se dnes může pochlubit nejen bohatou historií, ale i silným týmem, který pokračuje v tradici a úspěšně reprezentuje město na fotbalových hřištích. Oslava 125. výročí byla nejen připomínkou minulosti, ale i oslavou současných úspěchů a nadějí do budoucnosti.

Sobotní oslavy

Chrudimští si pozvali do města, kde na stadionu Emila Zátopka probíhaly oslavy, hvězdný tým Arabela, který se utkal v exhibičním utkání se starou gardou Chrudimi.

Tým Arabela je složený z herců, zpěváků, nebo bývalých fotbalistů. Na hřišti se představili například herci Roman Skamene, Michal Gulyáš, nebo bývalý fotbalista Radim Holub, či muž roku 2017 a zpěvák Matyáš Hložek. Celý odpolední program moderoval herec Jaroslav Soukup.