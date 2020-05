Už jste slyšeli o sportu zvaný fotbalgolf? Ne? Tak to byste měli zpozornět. Jedno z hřišť se totiž nachází přímo zde v Chrudimi a na začátku července se zde uskuteční premiérový turnaj.

Máte chuť vyzkoušet něco nového? Zavítejte na turnaj ve FotbalGolfu! | Foto: FotbalGolf Chrudim

Jak tedy hraní fotbalgolfu vypadá? Sport vznikl v roce 2004 ve Švédsku, je sportovní hra, která spojuje fotbal, golf a minigolf do jedné zábavy. Fotbalgolf si v Chrudimi zahrajete na hřišti, které má šestnáct jamek, do nichž se hráči snaží co nejmenším počtem kratších či delších kopů trefit fotbalovým míčem. Hřiště je vybaveno přírodními a umělými překážkami, které je třeba v cestě do jamky překonat.