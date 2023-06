Slova se poté chopil generální sekretář druholigového klubu Martin Škrha. Představil stodvacetiletou historii i to, že MFK Chrudim vychoval řadu úspěšných prvoligových hráčů - Vladyky, Holuba, Eismanna a dalších. "Jsme nezisková organizace, našimi finančními zdroji jsou dotace, sponzoři, členské příspěvky a prodej hráčů. Uvítali bychom větší podporu města jako se to děje jinde," předeslal.

Proti poskytnutí finanční překlenovací pomoci se postavilo i právní oddělení města a finanční odbor. "Vzali jsme žádost na vědomí s tím, že je to jen na vůli zastupitelstva," uvedla předsedkyně finančního výboru města Chrudimě Radka Vodičková. Dodala, že na semináři k tématu, který se konal před jednáním zastupitelstva, zástupce MFK hovořil o finančním problému ve výši 2,5 milionu korun. "Nyní je tu žádost o dvojnásobek, což podle mého osobního názoru není na schválení," zdůraznila.

Všechno začalo kritikou písemné žádosti od MFK . Podle zastupitelů je zarážející to, že byla sepsána velmi stroze - asi jen na čtyřech řádcích. "Nebránil bych se půjčce nebo případně i dotaci, ale teď budu hlasovat proti. Nechci však, aby to vyznělo, že nechceme klubu pomoci," řekl zastupitel Daniel Lebduška (Česká pirátská strana).

Finanční potíže podle jeho slov vznikly v covidovém období, kdy, protože MFK neměl umělou trávu a hráči tak dojížděl na zápasy do Pardubic a Hradce Králové. "Někdy jsme jeli za soupeři i sto padesát kilometrů," vysvětlil generální sekretář. Zastupitelé si z jeho úst vyslechli další zajímavé informace, například kolik peněz klub vyplácí rozhodčím, asistentům, pořadatelské službě, kameramanům a dalším lidem, kteří tvoří zázemí fotbalových zápasů. Jedno utkání tak stojí 70 tisíc korun.

"Náš návrh je splatit bezúročnou půjčku do 30. června 2025. Ručit můžeme převážně dvouligovými hráči, kteří jsou už naším majetkem. Je jich dvacet a jejich hodnota je od 200 tisíc do 2,5 milionu korun. Je to virtuální měna, ale celkem máme přes 300 hráčů. Samozřejmě - můžou se zranit, ale krytí máme," pokračoval Martin Škrha, který zástupcům města nabídl prohloubení partnerství a transparentnost ve vedení klubu.

Zastupitel Petr Řezníček (SNK ED) se podivil nad tím, že žádost o půjčku neprojednala rada města. "Zajímá mě názor radních. Buď to nestihli anebo názor nemají," uvedl.

Radní se poté k tématu vyjádřili jeden po druhém. "Jsem proti," řekl stroze Jan Hasse (Chrudimáci). Jeho stranický souputník a místostarosta Petr Lichtenberg byl hovornější: "Nejprve to byla žádost o dotaci, potom ústní žádost o půjčku, posléze písemná žádost o čtyřech větách. Hovořilo se původně o datu splacení v roce 2027, teď se dozvídáme, že je to rok 2025. Podle mého názoru je to vše problematické a podle toho budu hlasovat."

"Přijdeme o licenci na mládež přesně podle zákona padajícího hovna. Fotbal v Chrudimi končí," komentoval hořce resumé zastupitelů Martin Škrha.

Starosta města František Pilný (ANO 2011) řekl, že si váží práce MFK a mrzí ho jeho problémy. "Právě proto jsem uspořádal seminář zastupitelstva. Bylo by mi líto, kdyby zanikla II. liga, ale něco je špatně. Zdržím se proto hlasování," uvedl.

Bezúročná půjčka 5 milionů korun měla z poloviny pokrývat pohledávky klubu. Další peníze by tvořily takzvaný finanční polštář určený pro nezbytné výdaje. Zastupitelé ale žádosti nevyhověli. Z pětadvaceti přítomných byli pro návrh jen čtyři, sedm se postavilo proti. Zbývajících 14 se zdrželo hlasování.

MFK Chrudim má bohatou fanouškovskou základnu, a to nejen v místě, ale i v poměrně vzdálených městech. Na zápasy chodí stovky lidí, při atraktivních utkáních je to i přes tisíc. "MFK CHRUDIM OLEEEE!!!", to je pozdrav těch, kteří neváhají za svým oblíbeným týmem jezdit a povzbuzovat ho. "Já jsem v Chrudimi v mládí hrál a teď, když už jsem v penzi, rád občas přijedu a užívám si krásnou atmosféru na hřišti Za Vodojemem. Věřím, že se klub problémů zbaví a tradice nebude ohrožena," řekl pětašedesátiletý Jiří Lesák z Pardubic.

Fotbalový klub, pokud se mu podaří shromáždit jasné a přesvědčivé podklady, by mohl s novou žádostí oslovit zastupitele po prázdninách. "Zkuste se zamyslet a ozvěte se," řekl starosta Pilný.

