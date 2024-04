Další domácí výhru druholigoví fotbalisté Chrudimi nezapsali. Ve vloženém kole proti Varnsdorfu se sice zkraje druhého poločasu dostali po fatální chybě hostujícího brankáře do vedení, soupeř bojující o záchranu však po rohu srovnal a stanovil konečné skóre na 1:1. Sedm kol před koncem tak patří Chrudimi pátá příčka.

Chrudimští fotbalisté vybojovali na domácím hřišti bod. | Foto: klub

Souboj v Chrudimi začal pro oba celky velmi opatrně, obě mužstva navíc velmi trápila kombinace, která často končila ještě před pokutovým územím. Naopak můžeme cenit obětavost, protože jsme viděli obrovské množství zblokovaných pokusů. Z první půle lze tak z šancí vypíchnout hlavičku Lukáše Maška, která skončila bez potíží v náruči brankáře Vaňáka. Na druhé straně zahrozil Matyáš Vojta, jehož prudká střela byla nadvakrát ukrocena chrudimským brankáře Floderem.

Ihned po přestávce se ale začaly dít věci. Po odchodu Davida Hufa nejlepší střelec Chrudimi v jarní části Daniel Langhamer dotíral rozehrávku brankáře Vaňáka tak úspěšně, že mu sebral balon, udělal mu kličku a následně zakončil do prázdné branky Varnsdorfu, čímž poslal chrudimské fotbalisty do vedení.

Z náskoku se ale domácí celek radoval pouhých devět minut. To po rohovém kopu zůstal v šestnáctce nehlídaný Václav Penc, opřel se do balonu a překonal Flodera. V 56. minutě se tak začínalo od znovu. V závěrečnou půlhodinu měli domácí fotbalisté herní převahu, ojedinělé šance Lukáše Maška však gólovou radostí neskončily.

Utkání tak v Chrudimi skončilo remízovým výsledkem 1:1. Chrudimští tak klesli v tabulce na pátou příčku, naopak Varnsdorf odskočil sestupovým pozicím o jeden bod. Trenér Kronďák byl po utkání pochopitelně zklamaný: „Mrzí mě, že jsme nevyhráli. Věřil jsem klukům, že to zvládnou. První poločas byl vyrovnaný, poté nám soupeř daroval gól a my si následně zase nechali dát branku ze standardky. Měli jsme jen náznaky šancí, ale nedotáhli jsme to. Chtěli jsme tři body."