Nevýrazný výkon v Třinci odnesla hned šestice hráčů chrudimské sestavy. V obraně hned tři změny, poprvé ve F:NL stoper Fofana. Trenér Veselý se nebál a vyplatilo se.

Duel na Žižkově se při tom pro Chrudimské od samotného začátku nevyvíjel zcela ideálně. Rychlé žluté karty, převaha Viktorie a po ruce Nikodema dokonce pokutový kop. Domácí Nešický však nařízenou penaltu zahodil, brankář Zíma mu vystihl stranu a skvělým zákrokem zachránil Východočechy od problému.

Povzbuzená Chrudim začala být pro Viktorii stále více nebezpečná, jako osudovou se pro ambiciózní Žižkov stala situace z druhé minuty nastavení prvního poločasu. Do Kesnerova posunutí se opřel David Sixta, který těsně před přestávkou poslal Chrudim do nečekaného vedení.

Ve druhé půli již hrál více na balonu Žižkov, který marně dobýval hostující obranu. Zíma udržel čisté konto a pomohl Chrudimi k cennému vítězství 1:0!

A teď na Hradec..

Jako horníci.. A už bez snídaně, smál se Veselý

Spokojenost každým coulem. Trenér MFK Chrudim Jaroslav Veselý po zápase na Žižkově zářil, jeho svěřenci předvedli bojovný výkon, který vynesl nesmírně důležité tři body. Body, jenž zase o kousek posunuly Východočechy k vytouženému cíli. „Kritizovaný výkon z Třince jsme výrazně zlepšili, hráli jsme skvěle organizovaně,“ nešetřil slovy chvály trenér Chrudimi. „Ve druhé půli sice byli domácí aktivnější, my jsme padli do bloku a s vypětím všech sil vedení uhájili. Kluci fárali jako horníci. Mají moje absolutorium,“ dodal šťastný kouč.



Díky neúspěchu Vítkovic a Sokolova mají Chrudimští na záchranu náskok již čtrnácti bodů, přesto Veselý reagoval, jako již tradičně, velmi obezřetně. „Třicet bodů rovná se záchrana. Chybí nám šest. Dokud chybí, nebudu klidný,“ reagoval. Po porážce v Třinci Veselý řádně zamíchal sestavou. Risk je zisk, změna přinesla úspěch. „S výkonem v Třinci jsem spokojen nebyl, proto změny. Dalším faktorem bylo, že jsme na Žižkov vybrali hráče takticky. Snažili jsme se domácí uběhat,“ popisoval trenér desátého týmu tabulky FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.



Mimo jiné si druholigový debut odbyl dvacetiletý stoper Ahmed Fofana. „Přinesl do hry vyhrané hlavičkové souboje, pomohl nám ve standardkách. Nebylo na něm znát, že šlo o jeho první zápas. Nebylo to ale zdaleka jen o něm,“ pochválil i ostatní hrdiny nečekaného vítězství. Zatímco v případě úspěchu v Třinci by ze strany kouče mířila k hráčům vlastnoručně připravená snídaně, u Žižkova ve hře nic nebylo. „Asi jsem urazil štěstěnu,“ smál se Jaroslav Veselý. „Na Hradec něco vymyslím. Mám k němu vztah, žiji tam. Speciální motivace přijde,“ slibuje.

Žižkov – Chrudim 0:1

Fakta – branky: 45+2. Sixta. FK Viktoria Žižkov: Švenger – Řezáč, Březina, Žežulka, Dudl (82. Tusjak) – Súkenník, Nešický (69. Čapek), Nabijev (82. Antl) – Vůch (61. Bezdička), Batioja, Jaroslav Diviš (69. Urbanec). Trenér: Zdeněk Hašek. MFK Chrudim: Zíma – Trávníček, Fofana, Vencl, Řezníček – Janoušek (63. Krištof), Kesner (76. Sulík), Nikodem (76. Ujec), Sixta, Mužík (90. T. Dostálek) – Rybička. Trenér: Jaroslav Veselý.