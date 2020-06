Vítězná sestava se nemění? Ale kdeže. Trenér Jaroslav Veselý znovu prokázal, že slova o širokém kádru nejsou jen pouhé povídačky. Po vítězném duelu udělal sedm změn v základní sestavě a se svým týmem nebyl daleko od dalšího bodu.

Po bezbrankové první půli se skóre poprvé měnilo zkraje druhého poločasu, kdy z rohu pokutového území trefil přesně útočník Milan Ujec. To však byla poslední radost chrudimských fotbalistů v utkání. „Domácí měli lepší vstup do utkání, dokázali nás zatlačit, ale my jsme postupem času hru vyrovnali. Po pauze jsme dali i gól, strašně mě mrzí, že jsme si nechali velmi rychle vyrovnat. To rozhodlo,“ měl těsně po duelu jasno chrudimský trenér Jaroslav Veselý.O dvě minuty později dokázala Vlašim zásluhou Kadlece srovnat, obrat domácí dokonali v 80. minutě po samostatném úniku Oskara Fotra.

Vlašim tak porazila Chrudimské 2:1 a ukončila tím jejich třízápasovou vítěznou sérii.„Utkání bylo ve vlnách, oba týmy chvilku vnutily svoji hru druhému. Řekl bych, že bylo i remízové. Škoda, že jsme dostali rozhodující gól za stavu 1:1 z brejkové situace, o které jsme věděli, že přijde,“ smutnil šéf chrudimské lavičky. Přesto ale zakončil na pozitivní notu: „Není třeba věšet hlavu, je potřeba i na této porážce stavět. Nemáme se za co stydět.“Šanci vrátit se na vítěznou vlnu má odhodlaná Chrudim již ve středu doma proti Prostějovu.

Vlašim – Chrudim 2:1



Fakta – branky: 51. Kadlec, 79. Fotr – 49. Ujec. Rozhodčí: Černý – Batík, Dohnálek. ŽK: Krčál (Chrudim). Poločas: 0:0.

FC Sellier&Bellot Vlašim: Bačkovský – Mil. Kadlec, J. Štochl, Broukal, Frizoni – Záviška (87. Vedral), P. Breda, D. Hašek, Janda (46. Fotr) – Blecha, Dias (75. Diamé). Trenér: Šmejkal.

MFK Chrudim: Zíma – Hlavsa (85. Janoušek), Drahoš, Řezníček, Krčál – Nikodem (63. Rybička), Kesner, Krištof (77. Sixta), Mužík (77. Sulík) – Ujec (63. T. Dostálek), Vašulín. Trenér: J. Veselý.