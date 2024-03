Dva zápasy, jediný bod. Bilance sedmého týmu podzimní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY není nikterak úchvatná a chrudimští fotbalisté by s tím velmi rádi zahýbali. A mají skvělou příležitost, na jejich trávník přijede v sobotu Zbrojovka Brno!

Chrudimští fotbalisté přivítají na domácí půdě Zbrojovku Brno. | Foto: klub

Chrudim nevkročila do jarní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY zcela ideálně. Na úvodní remízový výsledek s Táborskem se jí nepodařilo navázat, doma podlehla rezervě pražské Sparty 0:2. Důležitým a i po utkání hodně propíraným momentem byl rohový kop v nastavení prvního poločasu, který nakonec přinesl vítěznou branku.

„Byla to poslední standardní situace první půli, kopali ji směrem do branky. Já zkusil balon vyrážet, jenže do mě strčil útočník. Rozhodčí nic nepískl, taková branka do šatny zabolí," smutnil brankář Jiří Floder. „Ale nic jsme nezabalili, po pauze jsme útočili a chtěli utkání otočit, ale nepodařilo se to," dodal.

Trenér Radek Kronďák si v pozápasovém hodnocení stěžoval především na útočnou bezzubost svého týmu, který nebyl směrem dopředu příliš nebezpečný. „Musíme mít daleko větší tlak do brány. Navíc, když hrajeme doma. Jsou to ztracené body, ale teď je ideální čas je napravit," směřuje Floder na souboj se Zbrojovkou Brno.

Právě z Brna přišel do Chrudimi brankář Floder, tudíž pro chrudimskou jedničku bude utkání velmi speciální. „Budu se na něj připravovat jako na každý jiný zápas. Věřím, že ho zvládneme," nabádá své mužstvo, které po dvou odehraných duele čeká na úvodní jarní vítězství.

A duel se Zbrojovkou Brno rozhodně nebude ničím jednoduchým. Exligový celek i přes problémy v podzimní části stále věří v návrat do nejvyšší soutěže. Na jaře se zatím Zbrojovka také z výhry neradovala, zapsala zatím dvě remízy - 3:3 s Duklou Praha a, stejně jako Chrudim, bezbrankovou remízu s Táborskem.

Duel startuje na Městském stadionu Za Vodojemem v sobotu 16. 3. 2024 v 10:15!