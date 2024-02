Nabudilo vás to tedy do další tvrdé práce?

Zatím jsme dostali hezký článek od hlavního pořadatele a od vedení pochvalu s nějakým menším finančním darem do kabiny. Pro nás ale odměna není to hlavní. My jsme to chtěli zvládnout kvůli nám a fanouškům. Do závěru přípravy nám to dodalo i sebevědomí.

Je to celkově jiné. Řekl bych že hlavně techničtější a rychlejší. I když jsem si odehrál půl sezony ve třetí lize, tak je to oproti divizi obrovský skok a nedá se to srovnávat.

Samozřejmě je pro nás úspěch, že jsme to dokázali vyhrát. Myslím si, že po prvním dobře odehraném zápase s Teplicemi a otočeném střetnutí s B týmem Mladé Boleslavi, jsme už koukali na to, že bychom to mohli celé vyhrát. Do utkání s Varnsdorfem jsme šli s tím, že můžeme uspět, což se nám podařilo po výsledku 1:0. Jsme za to rádi. (úsměv)

Máte indicie, zda s vámi trenéři počítají do jarní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY?

Zatím jsme se o tom nebavili. Se Zvoldou jsme tam na přípravě, snažíme se do toho dávat sto procent a sto procent si taky vzít. Uvidíme, jak to bude za pár týdnů.

Očekávání od jara zatím tedy nemáte?

Soustředím se čistě na přípravu.

David Vácha patří mezi opory divizního B týmu Chrudimi. Teď dostal šanci v kádru ligové Chrudimi v přípravě.Zdroj: respondent

Chrudim volbou číslo jedna

Pojďme k B týmu. Jak hodnotíte podzim Chrudimi v divizi?

Myslím si, že se nám to vydařilo. Máme super kabinu, což je opravdu základ. Přišli nám šikovní kluci z U19 a funguje to skvěle. Je hezký, když nemusíme hrát o záchranu.

Jaká je podle vás kvalita divize s porovnáním těch vyšších soutěží?

Ten skok je opravdu veliký. V těch nižších soutěžích prostě ti kluci normálně pracují, což je samozřejmě znát. Rozdíl je tedy markantní.

Jste ochotný vstoupit do profesionálního fotbalu a obětovat tomu právě něco?

Určitě. Já mám to štěstí, že škola mi vychází dobře a práci mám taky skvělou, že si ji můžu přizpůsobit sám sobě. V tomhle by tedy problém nebyl.

V B týmu patříte mezi lídry. Je vám ta role blízká?

Já se do té pozice lídra nikdy nestavím a nevím, jestli to úplně ke mně sedí. Je to ale dané tím, že jsme všichni mladí kluci a já jsem tam ve 23 letech někdy nejstarší. Ta páska často na mě zbyde tedy. Lídry jsou většinou Dan Žalud nebo Tomáš Dostálek a my za nimi stojíme.

Důvěra v trenéry i hráče se vyplatila. Umístění odpovídá kádru, tvrdí Linhart

Je vaší výhodou, že v kádru máte právě hráče jako je Tomáš Dostálek, který tu ligu má osahanou?

Nepochybně. On je obrovský skok i z juniorky do divize, a když pak máte v týmu někoho takhle zkušenýho, kdo vám dokáže poradit a také při hře vám dokáže pomoct, tak je to obrovský bonus.

Ještě krátce zpátky k hlavnímu týmu. Zapojily se do přípravy krom vás s Michalem Zvolánkem i nějaké jiné posily?

Přišel Tomáš Koukola, který přišel z Pardubic na stopera. My se známe z Ústí nad Orlicí, takže je to fajn. Jinak zatím žádné posily nemáme.

Jaká je podle vás kvalita kádru v Chrudimi?

Samozřejmě obrovská, o čemž svědčí i umístění týmu po podzimu. Spousta hráčů tam je takových, že ligu hráli nebo se na ní připravujou. Je tam spousta mladých hráčů, což je pro nás také důležité.

Sladká tečka proti Vlašimi. Chrudim přezimuje sedmá

Po podzimu odešel David Huf, který si vystřílel dokonce korunu krále střelců. Cítíte po jeho přesunu do pražské Bohemians tu šanci dostat se do kádru?

Navázat na jeho výkony bude nesmírně těžké a vůbec se s ním nechci porovnávat. Bylo by to hezké se tam dostat, ale to opravdu není na mně (smích).

V minulých letech o vás byl zájem i z jiných týmů. Zvažoval jste nějakou nabídku?

Pro mě byla Chrudim vždy volbou číslo jedna. Nabídky jsem měl ze třetí ligy, ale chtěl jsem zůstat doma. Pro mě je strašně důležitá kabina a to byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem zůstal. Teď jsem dostal šanci jít do přípravy s druholigovým týmem, což je pro mě takové zadostiučinění.

Největší zranění? Puchýř…

Co jsou vaše silné stránky?

Určitě si myslím, že jsem na tom dobře po fyzické stránce. Mám dva metry a nějakých devadesát kilo, to musí být někde znát (smích). Jednou z mých předností bude i rychlost a hra hlavou.

Kde naopak cítíte mezery?

Potřeboval bych zlepšit hru na míči, první dotek a zakončení. V tom pokulhávám.

Máte nějaký fotbalový vzor?

Určitě bráchové, kteří hráli fotbal taky v Chrudimi. Vždy jsem k nim vzhlížel. Když se budeme bavit světově tak Leo Messi s Cristianem Ronaldem. Ti formovali snad úplně každého v naší generaci.

Máte i nějaký oblíbený tým?

Ani ne. Jsem spíš fanoušek hezkého fotbalu, ale v letošní sezoně se mi například líbí, jak hraje Liverpool. Často fandím i takovým těm outsiderům a hezkým příběhům. Letos si přeju, aby Luton zachránil Premier League a Girona vyhrála titul ve Španělsku.

Huf se v Chrudimi rozstřílel a říká si o více prostoru v rodných Pardubicích

Co vy a zranění?

Musím zaklepat, že dlouhou dobu se mi to vyhýbá. Moje největší zranění byl asi puchýř. Za což jsem rád.

Zmiňoval jste, že vašemi vzory jsou bratři. Měl jste možnost se někdy s nimi potkat na jednom hřišti?

Ano, chodíme spolu hrát futsal za Kaladin v okresní soutěži. Je to neskutečný pocit se s nimi potkávat na jedné palubovce a strašně moc si to užíváme. Když si to tak vezmeme, tak z jedné čtyřky jsme tři Váchové. Dělali jsme si z toho srandu, že táta bude muset vytáhnout boty a zahrát si s námi. (smích)

Jak to máte, když se spolu potkáte na palubovce?

Bráchové jsou spolu více sehraní, jelikož spolu už dlouho hrají. Ale je pravdou, že to tam máme všichni. Těžko se to popisuje, ale zkrátka o sobě víme.

Řezníček k záchraně Chrudimi: Krása musela jít stranou. Hlavní jsou výsledky

V čem jste oproti bratrům jiný?

Kdybych se měl s nima porovnávat, tak si myslím, že to byli lepší fotbalisti. Jsou to starší bráchové a já k nim vzhlížím. Asi jen po fyzické stránce jsem na tom nejlíp.

Jak probíhá vaše příprava na fotbal, respektive co tomu všechno dáváte?

Jak jsem již zmiňoval kabinu, tak je to v tomhle právě skvělý, že se sejdeme hodinu a půl před tréninkem a dáme si posilovnu. I kdybychom si měli párkrát něco zvednou a popovídat si, ale jsou to maličkosti, které nám pomáhají se zlepšovat. Chodíme i do sauny a vířivky, což nám zas pomáhá při regeneraci.

Řešíte nějakým způsobem i životosprávu?

To musím no. Já se snažím mít vyšší příjem než výdej, abych furt neshazoval. Píšu si to do kalorických tabulek a držím si hodně bílkovinovou stravu. Snažím se vyhýbat cukrům.