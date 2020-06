Už jste zpětně docenili bod z východočeského derby?

Před zápasem bychom asi bod brali, ale prostě, když dáte vedoucí gól na konci zápasu v nastavení, tak už se to musí dohrát. Když se na to podívám objektivně, tak si myslím, že remíza byla zasloužená.

Tři penalty v jednom zápase je neobvyklá záležitost. Zažil jste to už někdy?

Zrovna tuto sezonu na podzim v České fotbalové lize. A hned dokonce dvakrát (směje se).

Jak padlo rozhodnutí na vás jako na exekutora chrudimské penalty?

Trenér před zápasem určí vždy nějaké hráče a já jsem byl mezi nimi. Tak jsem si vzal balon a šel to kopnout.

Za čtyři odehrané zápasy jste v Chrudimi vstřelil dvě branky, střelecky jste zatím spokojen?

Jsem spokojený tak na padesát procent. Sám cítím, že těch gólů mohlo být i více. Hlavně jsem ale rád, že se týmu daří sbírat body.

Jak vnímáte sílu Chrudimi? Může hrát ve druhé lize vyrovnaně opravdu s každým?

Zrovna před nedávnem jsme si dokázali, že můžeme hrát vyrovnané zápasy s těžkými soupeře. Takže si myslím, že s námi to nebude mít nikdy nikdo lehké.

Stále jste ale hráčem Pardubic, sledujete bedlivě jejich zápasy?

Snažím se sledovat celou soutěž, takže Pardubice také.

Pardubická jízda na čele druholigové soutěže zatím nebere konce. Jste v kontaktu s hráči? Podporujete se navzájem?

Občas si s někým zajdu na kávu,minule mi po vyhraném zápase s Žižkovem psal brankář Letáček a děkoval nám, že jsme jejich konkurenta obrali o body. Jinak ale v kontaktu s ostatními příliš nejsem.

Taky by se reálně mohlo stát, že se po sezoně vrátíte do prvoligového klubu… Je to ještě větší motivace se nyní předvést?

To bych ani neřekl. Já se snažím dát do každého zápasu sto procent a hlavně pomoct svým výkonem týmu.

Jako další je na řadě Vyšehrad. Co byste řekl k nedělnímu zápasu?

Utkání bude hrozně těžké. Vyšehrad, tuším, po pauze ještě nevyhrál, takže se určitě bude snažit sérii prolomit . My jim však nedáme nic zadarmo a pokusíme se přivézt domů nějaké body, které by nás zase o kousek přiblížily záchraně.