Rezerva Chrudimi naposledy vyhrála v Trutnově tvým gólem chvilku před koncem. Jak bys duel zhodnotil? Utkání nenabízelo mnoho šancí ani z jedné strany, byl to spíše takový bojovný zápas s minimem šancí a šťastnějším koncem pro nás. Jsem rád, že jsme tento zápas zvládli a připsali si další body do tabulky.

Co vítězná branka? Jak vypadala? Byla to pak velká euforie?

Zprvu nenápadná rozehrávka vyústila gólem v 85.minutě. Náš stoper konstruktivně rozehrál na středního záložníka, který udržel balon a uvolnil se kličkou přes dva protihráče a hezkým balónem přes stopera a pravého obránce mě našel na úrovni velkého vápna. Balon jsem si zpracoval a následně vystřelil gólmanovi mezi nohy. Euforie po gólu byla veliká a sladší o to, že mi na můj první divizní gól přihrál brácha, jelikož jsme celý tým už od úvodního hvizdu chtěli vyhrát.

Už v loňské sezoně jsi sbíral první starty v divizi. Jak náročný byl přechod z mládežnické kategorie?

Ano, už vloni jsme s klukama z dorostu chodili vypomáhat ke konci sezony. Přechod do chlapského fotbalu je těžký jak fyzicky, tak hlavně takticky. Pro nás mladé je to ale výzva a musíme se s tím porvat.

Do nedávna jsi nastupoval pod trenérem Zvolánkem v U19, teď v MFK Chrudim B. Jaký je to trenér?

Ano, je to tak. Trenér Zvolánek vyznává poměrně fyzicky náročný styl hry, čemuž jsou přizpůsobeny i tréninky, při kterých nám dává dost zabrat. Na každý trénink a zápas je velice dobře připravený, což se potom odráží, alespoň prozatím, ve výsledcích.

Jak si zatím v rezervě pochvalujete vstup do sezony? Zatím bez porážky, takže to předčilo vaše očekávání?

Vstup do sezóny je zatím velice vydařený. Po třech kolech a dvou venkovních zápasech máme sedm bodů, což je odraz dobré přípravy před sezonou. Teď zajíždíme na venkovní hřiště nováčka divize, kde nás nečeká opět nic lehkého a budeme tento zápas chtít zvládnout za tři body.

Co ty a tvoje fotbalové cíle?

V tuto chvíli jsou moje fotbalové cíle stabilně hrát v základní sestavě a co nejvíce pomoct týmu a časem nakouknout i do vyšších soutěží.

A co tvůj fotbalový vzor?

Můj vzor hraje za tým FC Liverpool, kterému dlouhodobě fandím. Je to krajní pravý obránce Trent Alexander-Arnold, který prošel celou akademií až do A-týmu. Tento hráč disponuje velice dobrou technikou a smyslem pro hru.

Fotbal kombinuješ také s futsalem, kde jsi s týmem skončil druhý v Juniorské lize v uplynulé sezoně. Je pro tebe futsal přínosný směrem k fotbalu?

I když se to na první pohled nezdá, tak futsal a fotbal jsou velice odlišné sporty jak z hlediska taktiky, tak způsobu hry. Ale určitě vidím přínos ve zlepšení práce s balonem a hře na menším prostoru.