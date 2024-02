Známé jméno. Chrudim před jarní částí FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY ulovila zvučné jméno. Do aktuálně sedmého celku druhé nejvyšší fotbalové soutěže míří Benjamin Čolič, který v České republice působil například v Českých Budějovicích či Karviné.

Benjamin Čolič v dresu Českých Budějovic. | Foto: Denímk/ Dan Kubát

Do Chrudimi míří zvučná posila. Před jarní částí FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY se chrudimští fotbalisté nachází na sedmém místě tabulky a rozhodně tedy panuje v Athénách východních Čech spokojenost. Nic není ale tak dobré, aby nemohlo být ještě lépe. Tým Radoslava Kronďáka se bude muset ve druhé polovině sezony obejít bez svého nejlepšího střelce Davida Hufa a postupně tak přichází náhrady, které by měly zalepit díru v sestavě. V útoku to je Lukáš Mašek, který se v přípravě rozstřílel a ukazuje, že by mohl být tou ideální střeleckou náhradou.

Vedení MFK se však rozhodlo, že fanouškům ke 125. narozeninám klubu nadělí ještě jednu další posilu. Tou je poměrně známé jméno v českém fotbalu Benjamin Čolič.

Dvaatřicetiletý Čolič odehrál v Dynamu v nejvyšší soutěži čtyři sezony, ve kterých patřil prakticky neustále do základní sestavy. Z pozice krajního beka nastřílel úctyhodných čtrnáct branek, většinu z nich ze standardních situací, které uměl zahrávat skutečně precizně. Jeho určitým hendikepem byla menší pohyblivost a rychlost, který ale nahrazoval velmi dobrou poziční hrou. Na jihu Čech se stal oblíbencem hráčů i trenérů.

Teď bude chtít tento zkušený hráč ukázat i na východě Čech, kde bude v týmu Radka Kronďáka bojovat o vylepšení už tak dobrého sedmého místa po podzimní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.