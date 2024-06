Páté místo obsadili fotbalisté MFK Chrudim ve skončeném ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY a laťku si pro nejbližší budoucnost nasadili pořádně vysoko. Jasné však je, že o její překonání se nebudou pokošet se stávajícím hlavním trenérem, neboť Radek Kronďák se s vedením MFK nedohodl na podmínkách svého dalšího působení v klubu a po dvou a půl letech končí. Jméno jeho nástupce bude známo v nejbližší době.

Trenér Radek Kronďák do nové sezony chrudimské fotbalisty nepovede. | Foto: MFK Chrudim

Kronďák přišel do Chrudimi na začátku roku 2022, kdy se MFK potácel u dna tabulky a vážně mu hrozily záchranářské problémy. Ty však nový kouč se svými svěřenci rázně zažehnal, v následujícíh dvou ročnících potom přivedl spolu s asistenty Jindřichem Tichaiem a Radkem Pavlíkem chrudimský klub k desátému a nyní vynikajícímu pátému místu ve druhé nejvyšší soutěži.

„Naše cesty s trenérem se rozcházejí. Byť po výsledkové stránce byl velmi úspěšný, nicméně nabídku smlouvy z naší strany trenér Kronďák neakceptoval a jím kladené podmínky jsme nebyli schopni splnit,“ vyjádřil se ke konci trenéra Kronďáka na lavičce šéf chrudimského fotbalu Tomáš Linhart na klubovém webu. „Patří mu velký dík za to, co v Chrudimi předváděl, a věřím, že jistě najde angažmá v prvoligovém klubu, po kterém tolik sní,“ popřál Linhart Kronďákovi do jeho další trenérské kariéry mnoho zdaru.

O nástupci na pozici hlavního trenéra i celém složení realizačního týmu se intenzivně jedná, jasno by mělo být do úterý 18. června, kdy mužstvu MFK Chrudim začíná příprava na novou druholigovou sezonu. Úvodní testovací zápas sehrají Chrudimští o čtyři dny později na půdě Vysočiny Jihlava.