Fotbal bez výraznějších brankových příležitostí na obou stranách, opatrnost především. Jediná chybka se Chrudimi nakonec stala osudnou. Ve 38. minutě zůstal na malém vápně zcela nepokrytý Sunday Faleye, který s přispěním zad brankáře Simona Zímy poslal Duklu do vedení.

Po pauze se karta obrátila, Chrudim mnohem více šlapala do ofenzívy a říkala si o vyrovnání. Největší příležitost měl po hraní rukou ve vápně Ladislav Mužík, nařízený pokutový kop ale neproměnil, když mu brankář Rada vystihl stranu. Optický tlak Chrudimi přinesl například parádní ránu Řezníčka, která ale skončila dalším famózním zákrokem brankáře Rady. Chrudim se tak potřetí z posledních čtyř zápasů doma neprosadila, tentokrát odešla poražena výsledkem 0:1.

„Za mě rozhodlo druhých dvacet minut prvního poločasu, kdy jsme hráli velmi bázlivě, nebyli jsme agresivní v soubojích a hlavně přesní,“ popsal příčinu další ztráty trenér Jaroslav Veselý. „ Ve druhém poločase za to hráči vzali, vytvořili jsme si nějakou územní převahu, byť si myslím, že šancí mohlo být více. Chyběla nám větší přesnost v útočné fázi a poslední části hřiště. Pak jsme ani nedali penaltu,“ povzdychl si kouč. „Byl to jeden z našich nejhorších výkonů na domácím hřišti. Musím ale říct, že to bylo spíše remízové utkání. Pokud nebudeme střílet branky, tak je složité dosahovat bodových zisků,“ dodal Veselý.

Ve středu míří Chrudim do Blanska.

Chrudim – Dukla Praha 0:1

Fakta – branka: 38. Faleye. Rozhodčí: Hanousek – Antoníček, Dohnálek. ŽK: Nikodem – Šebrle, Peterka.

MFK Chrudim: Zíma – Hašek, Fofana (46. Drahoš), Vencl (87. Látal) – Mužík, Breda, Kesner (87. Nikodem), Verner (83. Juliš), Sokol – Ju (46. Řezníček), Rybička. Trenér: J. Veselý.

FK Dukla Praha: Rada – Piroch, Kovernikov, Chlumecký – Barac, Doumbia (78. David Kozel), Peterka, Krunert, Šebrle (66. Kim) – Faleye (87. Trávníček), Buchvaldek (78. Hadaščok). Trenér: B. Pilný.