Domácí byli směrem dopředu výrazně aktivnější anebezpečnější, jejich akce ale nebyly dotaženy až do finální fáze. V největších šancích se ocitli David Breda, který z bezprostřední blízkosti napálil jen gólmana Plachého, či obránce Petr Drahoš, jehož hlavička z malého vápna proskákala těsně vedle ústecké branky. Bezbrankový stav mohli zrušit v nastavení také hosté, Chrudim ale zachránil Dominik Hašek, jenž na poslední chvíli vykopl míč z brankové čáry a společně s gólmanem Mikulcem se následně přičinili i o to, že dorážka Gonzaleze skončila na tyči.

„Z výsledku převládá zklamání. Byl to zápas jako celý náš podzimní kolorit, kroměúvodu jsme měli územní převahu. Vytvořili jsme si možnosti, které šly proměnit, po pauze to byl soustavný tlak, kdy jsme si šli za vítězstvím a z tohoto pohledu nemohu hráčům vytknout vůbec nic. Je to celé o gólech, trvá to celý kalendářní rok, a pokud je nebudeme dávat, tak to bude trvat dál,“ smutnil zklamaný trenér MFK Chrudim Jaroslav Veselý.

„Není to krasobruslení, očekával bych větší důraz ve vápně, je to všechno o vůli, chybí mi tam větší zarputilost. Na výkonu se sice dá stavět, ale pokud to nezvládneme, není to dobré, byť to propadák není,“ dodal.

Reprezentační přestávku si chrudimští fotbalisté zpestří přípravným zápasem s ligovým Bohemians Praha 1905. Hraje v pátek od 11 hodin na stadionu Za Vodojemem.

Chrudim – Ústí nad Labem 0:0

Fakta – rozhodčí: Zelinka – Bureš, Volf. ŽK: Průcha, Čáp, Tkadlec – Hudec, Emmer, Miskovič, Písačka. Diváci: 550. Poločas: 0:0.

MFK Chrudim: Mikulec – Hašek, Drahoš, Tkadlec, Sokol – Kesner, Průcha – V. Řezníček, Čáp (62. Juliš), Breda (77. Surmaj) – Rybička.

FK Ústí nad Labem: Plachý – Prošek, Hudec (46. Čičovský), Brak, Písačka – Miskovič, Bílek – Alexandr, Emmer (73. Gonzalez), Ogiomade (85. Cantin) – Krobot.