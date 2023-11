0:1, 2:1, 2:4. Chrudimští fotbalisté sehráli na Andrově stadionu v Olomouci zajímavý duel s rezervou místní prvoligové Sigmy a po bláznivém průběhu přivezli domů na východ Čech cenné tři body! Dvěma góly znovu zazářil útočník David Huf.

Chrudim zvládla přestřelku v Olomouci a už je devátá! | Foto: sigmafotbal.cz

Patnácté kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY svedlo dohromady rezervní tým Sigmy Olomouc a hostující Chrudim. Aby týmy na tom byly v lize dost podobně, měly shodný počet sedmnácti bodů a v tabulce byla Sigma níž jen kvůli horšímu brankovému rozdílu. Předchozí dva vzájemné zápasy oba skončily remízou.

Domácí začali hodně aktivně. Už v úvodních minutách přilétlo do vápna Chrudimi několik centrů. Ve 3. minutě se po jednom z nich hlavou natáhl Jáchym Šíp, který poslal povedenou hlavičku směrem k pravé šibenici, kam se ale vytáhl Jiří Floder. O chvíli později šli domácí do brejku, Jiří Spáčil potáhl akci po levé straně a pak hezkou kolmicí našel Matěje Hadaše, který ale pálil po zemi přímo do gólmana.

Iniciativu pak postupně začali přebírat hosté. Už v 7. minutě zahrozil Jan Záviška, kterého po rozehrávce rohového kopu skvělým centrem našel Michal Skwarczek. Záviškově hlavičce chyběly centimetry, zastavilo jí břevno. Na úvodní branku se ale i tak nečekalo dlouho. Adam Borkovec se utrhl na pravé straně, ve vápně ho soupeř zezadu fauloval a sudí ukázal na penaltu. Tu David Huf proměnil střelou do protipohybu brankáře směrem k levé tyči.

Sigma ale přesto ještě do poločasu srovnala. I když v tom velkou roli hrálo štěstí, protože po akci u vápna neposlal do branky míč žádný z olomouckých hráčů, nýbrž hostující Václav Míka, který tak vlastním gólem těsně před poločasem vyrovnal. Olomouc vstoupila aktivně i do druhého poločasu. A přineslo jí to ovoce, protože po krátké akci se s míčem dostal do vápna Štěpán Langer, který si ho přehodil na pravačku a vypálil nádherně pod břevno na vzdálenější tyčku.

Rezervní tým ovšem vedl pouze šest minut, než se opět prosadila Chrudim. Její akci sice Sigma dvakrát zastavila, ale míč nepřebrala. Daniel Kutík pak dostal pas na levou stranu, a přestože byl v obrovském úhlu, a ne moc daleko od gólmana, dokázal míč poslat do střední výšky na vzdálenější tyčku, čímž vyrovnal na 2:2.

Dlouho se hrálo vyrovnaně, rozhodla až poslední patnáctiminutovka. Chrudim byla aktivnější, ze své aktivity pak vytěžila i branku v 79. minutě. Krásná kombinace z pravé strany přinesla volný prostor pro jednoho z hostů přímo před brankářem. Ten ale nezazmatkoval, míč předložil před volnou branku Davidu Hufovi, který už jen jednoduše doklepl do branky a opět otočil stav zápasu ve prospěch Chrudimi.

V 85. minutě výhru hostů potvrdil Jan Řezníček, ke kterému na střed před vápnem propadl míč po centru z rohového kopu. Jeho tvrdá a přízemní rána byla možná ještě tečována, ovšem zapadla do levé části Steppenovy branky. Chrudim si z Olomouce odvezla výhru 4:2 a tři body, díky kterým se posunula na devátou pozici. Sigma „B“ zůstala jedenáctá.

SK Sigma Olomouc B - MFK Chrudim 2:4

Fakta - branky: 44. Míka (vla.), 51. Langer – 20. Huf (pen.), 57. Kutík, 79. Huf, 85. Řezníček. Rozhodčí: Doubrava - Kubr, Hájek. ŽK: 0:3. Diváci: 148.

Olomouc B: Stoppen – Šíp (31. Amasi), Uriča, Israel (86. Fabiánek), Vepřek (C), Hadaš (63. Fiala), Spáčil (86. Grečmal), Zifčák, Langer, Bednár, Křišťál.

Chrudim: Floder – Borkovec, Míka, Toml, Kutík - Kesner, Řezníček, Langhamer (89. Bauer), Skwarczek, Záviška (84. Látal) - Huf (90+2. Jurčenko).