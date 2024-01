Polovina úspěchu. Chrudimský tým prošel již tradičně před ročníkem 2023/2024 FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY pořádnou obměnou. Trenérský štáb kolem hlavního lodivoda Radka Kronďáka však dokázal stmelit hráče a dotáhl svůj tým k šestému místu po podzimu. Na jaře budou tak Chrudimští hrát o své nejlepší umístění v novodobé historii. Je třeba ale uznat, že po celou první část soutěže to nebylo vždy úplně růžové. Po pěti kolech byla Chrudim v tabulce poslední a zároveň vedení klubu bojovalo na radnici o peníze.

Tomáš Linhart je s umístěním Chrudimi po podzimu spokojený. | Foto: klub

Po podzimní části patří MFK Chrudim ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE šesté místo. Jste maximálně spokojen?

Samozřejmě po neúplně dobrém rozjezdu soutěže ve vedení klubu panuje s šestým místem po podzimu pochopitelně spokojenost. Především také s tím bodovým polštářem, se kterým půjdeme do jara, i přesto ale říkám, že jarní část bude ještě dost náročná. Pomohli jsme si především třemi výhrami v závěru soutěže, které nás vyšvihly do horní poloviny tabulky a myslím si, že to odpovídá složení našeho kádru, jenž se nakonec podařilo poskládat celkem solidně.

Sám jste naznačil, že start nebyl ideální, nějakou dobu byla Chrudim i poslední. Měli trenéři maximální důvěru nebo jste si v hlavě hrál i s jinými variantami?

Nejsem zastáncem paniky v momentě, když se pár zápasů nepovede. To je moje krédo a chci se ho držet. Samozřejmě, myšlenky v hlavě se honily různé, ale že bych hned odvolával trenéry, to rozhodně ne. My jsme věděli, kde nás tlačí bota a do konce přestupního terminu jsme sháněli hráče, které jsme potřebovali a kteří by nám zapadli do konceptu. Navíc byl zraněný Honza Řezníček, jenž je v současné době pro nás klíčovým hráčem, přivedli jsme Martina Tomla a povedlo se to nastartovat. V létě bylo hodně změn, kádr si sedal a potom se nám vyplatilo, že jsme byli trpěliví. Hráčům i trenérům jsme maximálně věřili.

O jménu David Huf už bylo řečeno spoustu, ale přece jen - z vaší pozice vnímáte ho jako nejvydařenější tah před touto sezonou?

Nechci vyzdvihovat jen Davida. On měl v zápasech hluchá místa, útočník se ale hodnotí podle gólů a v tomto odvedl David nadstandardní práci pro Chrudim. Zejména díky jeho střelecké potenci, na které má zásluhu ale celé mužstvo, jsme byli schopni být produktivnější než v předešlých letech. Byl to vydařený kauf a byl bych moc rád, kdyby tady David mohl pokračovat i v jarní části.

Látal musí pracovat lépe

Bude priorita ho udržet, byť to třeba není zcela ve vašich rukou, nebo se na trhu díváte po jiných útočnících?

Není to úplně v naší moci. Bavili jsme se s Davidem, máme od něj nějaké signály, ale je to hráč Pardubic, kde by měl nastoupit do zimní přípravy. Budeme vyvíjet snahu, aby zde David na jaře působil, protože jsem mu říkal, že je potřeba, aby podzim zopakoval i na jaře a potom se může do ligy stoprocentně posunout.

Před sezonou opustil mužstvo Petr Juliš, který přestoupil do Hradce Králové. Byl to z vašeho správný čas na přestup tohoto nadějného hráče?

Myslím si, že správný čas to byl. Nebudu zastírat, že jsme nebyli v úplně dobré finanční kondici a jeho prodej nám pomohl zalepit díry. Petr je rok narození 2003 a jak ho vnímám já, tak je to hráč, který má ambice a může udělat kariérní posun. Byl nejvyšší čas, aby přestoupil do ligového mužstva, aby se tam začal rozkoukávat a začal tam co nejvíce hrát.

Obecně z Chrudimi v poslední dekádě či dvou odešli do nejvyšší soutěže hráči jako Juliš, Vašulín, Mužík, dříve Malinský. Všechno to jsou ofenzivní fotbalisté. Čím to je, že se Chrudimi daří vychovávat spíše hráče dopředu?

To je dobrá otázka. Já už cítím, že fotbalová veřejnost vnímá, že Chrudim útočníky nějakým stylem vychovat umí. Je to práce mládežnických trenérů, dále však musí dostat šanci dříve ve třetí nebo nyní ve druhé lize. Především je to ale o samotných hráčích, když na sobě chtějí pracovat a chtějí něco dokázat, tak poté je to mnohem jednodušší i pro samotný klub.

Teoreticky dalším hráčem, který by mohl časem cestovat směr nejvyšší soutěž, je David Látal. Jak vás těší, že on a další členové našeho týmu jezdí na mládežnické reprezentační srazy? Je to další reprezentace pro klub?

Pro nás je to obrovská vizitka, protože díky tomu, že Chrudim zde profesionální soutěž hraje, tak máme možnosti kvalitně pracovat s mládeží, jelikož je to navázané na finance. Těší nás to. Jméno David Látal také ve fotbalovém prostředí rezonuje, ale myslím si, že sám David si nejdříve musí uvědomit, že na sobě musí pracovat daleko víc, než v současné době pracuje. Dveře do ligy jsou pro něj také otevřené.

Má k dalšímu objevení talentů či potenciálních hráčů pro nejvyšší soutěž sloužit především vaše rezerva, ze které si mohou trenéři vytáhnout jednotlivce do druholigového kádru?

Chtěli jsme zvolit určitou sportovní posloupnost. Naše B-mužstvo se posunulo do divize, což je soutěž, která je daleko kvalitnější než krajský přebor a myslím si, že hráči z U19 by měli, pokud se tam nevyskytne velký talent, jenž může okamžitě zasáhnout do druholigového kádru, jít přes tu “juniorku” v divizi. Je tam kvalitní trenérské vedení provázáno právě s týmem do 19 let, takže si myslím, že ta posloupnost by zde měla být.

Celý klub potřeboval pomoct

Když už jsme u rezervy, ta také zakončila podzim se skvělým bodovým polštářem na boj o záchranu. I zde panuje spokojenost?

Naše devatenáctka se pohybuje v horních patrech druhé ligy, tudíž si myslím, že divize je pro ně adekvátní soutěž. Půl roku nebo rok by se zde měli osmělit a pak se uvidí, zda ty hráči mají nebo nemají na vyšší soutěž.

Před Vánocemi byla Chrudim schválena půjčka na částku pěti milionů od města Chrudim. Jak jste dlouhá jednání a hlasování prožíval, věřil jste tomu, že celá situace dobře dopadne?

Kdybych nevěřil, tak bych na tom pořád nepracoval. Jednání začala už v prvním pololetí letošní roku, komunikoval jsem s panem starostou, že potřebujeme v letošní sezoně pomoci, protože jsme cítil, že marketingový peníze nejsme schopni sehnat v takové míře, abychom klub byli schopni zabezpečit. Od některých zastupitelů padaly hlasy, proč hrajeme druhou ligu, když na ni nemáte peníze a, jak už jsem jednou říkal, není to pouze o druhé lize. Když by se zde druhá liga nehrála, přijdeme o větší dotace od FAČR (Fotbalová asociace ČR, pozn. red.) na naši mládež, kterou máme v současné době nastavenou tak, jako to nikdy nebylo. Vychází nám z ní kvalitní hráči, máme naplněné všechny ročníky, pracujeme zhruba s 350 dětmi. Jsou to provázané nádoby. Potřebovali jsme pomoci celý klub, ne jen A-mužstvo. Tomáš LinhartZdroj: Deník

Já jsem vnímal negativní hlasy, zamrzelo mě prohlášení místostarosty Lichtenberga, který řekl, že do fotbalu jde sedm miliónů ročně. Řeknu to zcela na rovinu, jsou to čísla, která jsou zkreslená. Nemám nic proti tomu, když pan místostarosta hlasuje proti, na to má rozhodně právo. Ale když řekne, že přes sportovní areály, které se starají o fotbalové stadiony, plyne do fotbalu sedm miliónů, tak proč neřekne druhou část, že MFK Chrudim sehnalo dotaci 12,5 milionu na umělou trávu. Kdybychom se o to nepostarali my, tak si myslím, že povrch s umělým trávníkem zde do nynějška není a mohla by tam nyní parkovat auta. Proč nezmíní, že každoročně získáváme od Pardubického kraje investiční dotace do majetku města, řádově se jedná o statisíce. Dotace, které musíme třiceti procenty zadotovat ještě my jako MFK Chrudim. Takže nějaké finanční prostředky ze svého také do majetku města vkládáme. Osobně si myslím, že cílem pana místostarosty byla snaha negativně ovlivnit ostatní zastupitele, aby daný návrh nepodpořili, což mě od něj mrzí a trochu tomu v jeho případě nerozumím.

Co schválení bezúročné půjčky pro klub momentálně znamená?

My jsme podepsali smlouvu o vzájemné spolupráci mezi městem Chrudim a MFK Chrudim, z toho se bude odvíjet, že budeme město propagovat a dávat najevo spolupráci se základními a mateřskými školami. Stále je to půjčka, takže naší povinností je držet splátkový kalendář.

Jak jste spokojen s prodejem práv pro následující sezony?

Spokojen jsem. Na to prvoligové a druholigové kluby cílily a myslím si, že se to povedlo vytendrovat za velmi pěknou částku. Samozřejmě, tendr ještě není u konce, budou se ještě tendrovat zahraniční bettingová práva a titulární partner profi soutěží, takže si myslím, že bychom se mohli dostat na částku půl miliardy ročně, které by mohly plynout do fotbalu. V současné době není přesné číslo známé, protože tato práva se budou tendrovat v lednu nebo únoru. Jelikož sedím v Ligové fotbalové asociaci, takže naším cílem je co nejvíce vybojovat pro mančafty druhé ligy, protože cítíme, že druhá liga je určitě podfinancovaná. Věřím, že se nám to povede a pro druholigové kluby se bude jednat o částku, která jim pomůže při udržení chodu družstev.

Příští rok klub oslaví 125 let od svého založení, jaký nás tedy čeká rok? Bude ho chtít Chrudim zakončit nejlepším umístěním v novodobé historii?

Sportovní cíle jsou jedna věc, druhým cílem je pokusit se klub finančně zabezpečit. Říkám to každý rok, ale ono je to prakticky stále stejné. A pracovat tak jako doposud, abychom z toho měli všichni dobrý pocit, že odvádíme kvalitní práci. Chceme přinášet radost našim fanouškům a věříme, že nás budou i nadále podporovat. Tímto bych chtěl všem popřát do nového kalendářního roku hlavně zdravím a úspěchů, ať už na poli pracovním nebo osobním!