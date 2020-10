O výsledku bylo tentokrát rozhodnuto velmi rychle. Po ruce totiž proměnil pokutový kop v desáté minutě Ladislav Mužík, stejný hráč následně přesným centrem vybídl k premiérovému gólu Davida Bredu.

Ve zbytku zápasu si již domácí kvalitní hrou a hlavně bezchybnou prací v defenzívě vypracované vedení pohlídali. „Myslím si, že to bylo vítězství vůle, dobré organizace. Určitě jsme ještě tento rok neodehráli zápas takto dobře organizovaně z hlediska defenzivy, protože si nevybavuji, že by soupeř měl za celý zápas gólovou příležitost,“ chválil své svěřence trenér Jaroslav Veselý.

Speciální pochvala ale zamířila na vrub posily Korejce Yu, který se sám mohl zapsat do střelecké listiny – trefil ale břevno. „Jeho výkon byl velmi dobrý. Zvýší nám to konkurenci, to je jedině dobře,“ uzavřel hodnocení kouč Chrudimi Veselý.

MFK Chrudim - FK Varnsdorf 2:0

Fakta - branky: 10. Mužík (pen.), 18. Breda. Rozhodčí: Houdek – Flimmel, Vitner. ŽK: ŽK: 2:3 (Hlavsa, Sokol – Rudnytskyy, Šimon, Lehoczki). Poločas: 2:0. Diváci: 350.

MFK Chrudim: Mrázek – Hašek, Fofana, Vencl – Řezníček (69. Sokol), Kesner, Verner, Breda (77. Krištof), Hlavsa – Mužík, Ju.

Varnsdorf: Vaňák – Heppner (79. D. Novák), Hasil, Richter (46. Bláha), Zbrožek – Rudnytskyy, Kubista, Lehoczki, Ondráček (60. Šimon) – Schön (76. Minsung), Kocourek.