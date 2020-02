Přitom začátek utkání nebyl z chrudimské strany špatný. Zraněními okleštěná sestava držela s Duklou krok, v úvodních minutách byla směrem do ofenzivy nebezpečnější. Trnem v oku prvního poločasu byla nedůslednost v bránění, která znamenala odpískaný pokutový kop a vedoucí trefu z nohy Haška.

Zatímco chrudimský trenér Jaroslav Veselý o přestávce spřádal plány na vyrovnání, hráči jeho představy vůbec nenaplnili.

„Z našeho pohledu se jednalo o zápas dvou rozdílných poločasů. V první půli jsme byli dobře organizovaní a směrem dopředu nebezpeční. Myslím si, že první půlka byla padesát na padesát, tím víc je pro mě nepochopitelné naše představení po pauze,“ nechápal kouč Veselý.

Co přesně se stalo? „Rozpadla se organizace hry, naivními ztrátami jsme soupeře pouštěli do akcí. S tím spokojený nejsem vůbec, tímto způsobem se prezentovat nemůžeme,“ zlobil se trenér.

Chrudimští fotbalisté po pauze inkasovali ještě třikrát, další slibné šance pochytal brankář Zíma. Jediný gól Východočechů vsítil v 56. minutě z penalty záložník Tomáš Dostálek. S výsledkem 1:4 a předvedenou hrou tak Chrudimští rozhodně spokojeni nebyli.

Přípravná fáze bude pro jedenáctý tým druholigové tabulky zakončena tuto sobotu, na hřišti u Vodojemu hostí Chrudim od 14 hodin brněnskou Líšeň.

MFK Chrudim - FK Dukla Praha 1:4 (0:1).

Fakta - branky: 56. Dostálek (pen.) – 29. Hašek (pen.), 51. a 63. Ullman, 81. Fábry. Diváci: 300. Poločas: 0:1.

MFK Chrudim: Zíma – Sulík, Krčál (46. Havlena), Vencl, Hlavsa – Křištof (75. Sulík) – Mužík (46. Nikodém), Sixta, Dostálek (63. Mužík) – Rybička (63. Vašulín), Vašulín (46. Ujec).

Chrudim znovu podepisovala: zůstávají Havlena s Krištofem

Předposlední přípravné utkání proti Dukle chrudimským fotbalistům vůbec nevyšlo, na výsledek 1:4 musí co nejrychleji zapomenout. Krátce poté však klub ohlásil potvrzení dalších posil – zkouška se v trvalé působení mění u záložníka Jana Havleny a obránce Denise Krištofa.

Jan Havlena přestupuje do Chrudimi z Bohemians 1905, kam se minulý rok vrátil z dlouholetého působení v Itálii. Odchovanec náchodského fotbalu vidí angažmá v Chrudimi jako šanci na návrat do velkého fotbalu.

To Denis Krištof již v Chrudimi působil, v loňském podzimu odehrál jednaosmdesát minut na hřišti Zbrojovky Brno, následně se po zranění již do sestavy nedostal. Nyní přichází na půlroční hostování z třetiligových Velvar.

Již dříve Chrudim představila podpisy Ladislava Mužíka, Jana Nikodéma a Michala Trávníčka.