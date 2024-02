Závěr přestupového období přinesl velkou aktivitu z pohledu vedení klubu MFK Chrudim, který přivedl do svého kádru řadu zajímavých tváří, které by měly přispět ještě k vylepšení dosavadní sedmé pozice v tabulce FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY!

Chrudimské řady doplnila hned trojice hráčů pocházejících z Balkánu. | Foto: klub

Chrudimské vedení v zimě rozhodně nelenilo a přivedlo do chrudimského kádru řadu zajímavých jmen. Zřejmě nejzvučnější posilou je bosenský obránce Benjamin Čolič. Zkušený dvaatřicetiletý zadák, který strávil v nejvyšší české soutěži šest sezon v dresu Dynama České Budějovice či Karviné, přichází do Chrudimi do konce letošní sezony s možností následné opce.

Obránce z Bosny a Hercegoviny není jedinou zahraniční posilou sedmého týmu tabulky FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Kromě Čoliče obranné řady Chrudimi vyztuží také obránce Stefan Vilotič. Stoper ze Srbska zná druholigové prostředí velmi dobře, nastupoval například v dresu Žižkova, Příbrami či Vlašimi, naposledy oblékal dres izraelského Hapoelu Acre. Ve druhé lize vstřelil za 42 zápasů z pozice obránce úctyhodných sedm branek, má dokonce i dvanáct startů v nejvyšší české soutěži.

Spolu s Vilotičem bude srbskou delegaci v kabině reprezentovat také 24-letý krajní obránce Aleksandar Trajkovič. Ten zná české prostředí již ze Znojma, kam přišel rok předtím ze srbského Zemunu a na jihu Moravy odehrál 33 utkání s bilancí dvou vstřelených branek. Další starty bude sbírat ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE v dresu MFK Chrudim.

Chrudimští rozhodně nešetřili s posilami do defenzívy, díky čemuž by chtěli vylepšit bilanci sedmadvaceti inkasovaných branek z podzimní části. Konkurenci na stoperu zvýší mladý zadák Pardubic Tomáš Koukola, který byl na podzim členem pardubického B-týmu, v loňské sezoně však hned devětkrát nastoupil v první lize! Před tím hrál například v dresu Ústí nad Orlicí.

Z obranných řad se přesuneme do zálohy. Pozici středopolaře bude nově v dresu Chrudimi plnit šestadvacetiletý fotbalisté Luis Ruiz! Venezuelský záložník přestupuje do Chrudimi z venezuelské ligy, konkrétně z UCV FC. Je to jeho první štace na evropském poli, doposud jeho největším úspěchem v kariéře je zisk stříbrných medailí na Mistrovství světa hráčů do 20 let v roce 2017 v dresu Venezuely! Na stejné akce zazářili například současný hráč Realu Madrid Federico Valverde.

O střílení branek by se měl v jarní části postarat především útočník Lukáš Mašek, kterého si Chrudimští půjčili do konce sezony z Mladé Boleslavi. Jedná se o devatenáctiletého mládežnického reprezentanta, který už ale sbíral starty ve FORTUNA:LIZE, dokonce se prosadil do sítě Baníku Ostrava. V přípravě skóroval čtyřikrát ve dvou zápasech a pro chrudimské trenéry je pro jarní část velkým příslibem náhrady za nejlepšího střelce Davida Hufa.

Řada příchodů pochopitelně přinesla nutnost i změn opačným směrem. Již na začátku přípravy bylo jasné o několika útočných odchodech - tým opustil David Huf, kterého si do svého kádru stáhly prvoligové Pardubice, aby ho následně poslaly do kádru Bohemians Praha 1905. Nejlepší střelec podzimní části tak bude chtít navázat na své střelecké úspěchy v nejvyšší soutěži.

Kádr opustili i další dva útočníci, kteří se v podzimní části na trávník příliš neprosadili. Jedná se o Lukáše Hájka a Davida Jurčenka, kterým skončilo hostování a vrátili se do kádru hradeckých Votroků.

Z hostování v Lotyšsku se do zimní přípravy zapojil také obránce Jaroslav Harušťák, místo v chrudimské sestavě ale nezískal. Pro jarní část tak bude Harušťák hostovat v druholigovém Prostějově.