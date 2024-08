Domácí tým začal zápas aktivněji a po patnácti minutách hry přišla první vážná šance. Helešic se uvolnil na levé straně hřiště, prošel do vápna a vystřelil, ale brankář Šerák dokázal míč vytlačit do zámezí.

O chvíli později měli Slezané standardní situaci, po které Málek přiťukl míč Rezkovi. Ten vystřelil z třiadvaceti metrů, ale Šerák jeho střelu opět vytěsnil do zámezí. Krátce nato Slezané získali míč na útočné polovině, ale Rezkova střela zpoza šestnáctky minula chrudimskou bránu.

Východočeši se výrazněji prosadili až v závěru první půle. Šimkovu střelu zblokoval obránce Helešic a po následném rohu hlavičkoval Látal nad bránu.

Chrudimští fotbalisté se po výhře v Opavě posunuli na 1. místo druholigové tabulky

Po hodině hry padl první gól. Po rohu vrátil chrudimský Řezníček míč do vápna, kde domácí stoper Pejša hlavou prodloužil míč k Martinu Tomlovi, který střelou k tyči otevřel skóre. Byla to první střela hostujícího týmu na bránu.

Opavští se nestačili vzpamatovat a už prohrávali o dva góly. Šimek získal míč na útočné polovině, vysunul Davida Látala, který si ve vápně zasekl míč, zbavil se Pejši a střelou k tyči zvýšil na 2:0.

Slezané vrhli všechny síly do útoku. Střídající Papalelé se uvolnil v šestnáctce a předložil míč Ratajovi, ale ten v jasné šanci nechal vyniknout brankáře Šeráka. Domácí se dočkali až v nastavení, kdy po rohu vrátil Málek míč do vápna a Papalelé ho skluzem dopravil do brány.

Opava už nestihla srovnat a po čtyřech výhrách v řadě prohrála. Naopak Východočeši zaznamenali páté vítězství v řadě a vyhoupli se na první místo tabulky. Chrudim zůstane na špici minimálně do neděle, protože druhý Zlín má zápas s Brnem k dobru.

Trenér Chrudimi po zápase hodnotil výkon svého týmu:

„Do zápasu jsme nevstoupili vůbec dobře. Hledali jsme se, měli jsme spoustu ztrát a domácí byli jasně lepší. Přehrávali nás, byli v tlaku, a to se vůbec nemůžeme vymlouvat na únavu z cesty, protože jsme sem přijeli ve čtvrtek. Asi jsme v hlavách měli nepovedený úterní pohár, rozbíhali jsme se pomaleji, ale v posledních deseti minutách první půle jsme začali trochu hrát. V kabině jsme si něco řekli, změnili jsme rozestavení a začalo nám to běhat. Ve druhé půli jsme byli domácím, kteří byli silní v kombinaci, vyrovnaným soupeřem. Dokázali jsme potrestat ztrátu soupeře a zvládli jsme to tady i za přispění brankáře Šeráka, který nás podržel. A první místo? Obrovská radost a zhodnocení naší krátké práce. Jsou tady hladoví hráči po úspěchu, chtějí vyhrávat. Trénuje se to samo,” smál se spokojený trenér Tichai.

Po reprezentační přestávce míří Chrudim do Vyškova.