Ofenzivní hvězda podzimní části MFK Chrudim je zpátky v mužstvu Jaroslava Veselého. Autor sedmi branek podzimní části F:NL Ladislav Mužík sice skóroval i v přípravě v dresu kmenových Pardubic, ani to mu ale místenku v prvoligovém mužstvu nezařídilo. Vrátil se zpět a hned ve třech přípravných duelech vstřelil tři branky. Naposledy nastartoval obrat ve východočeském derby s Hradcem Králové, které Chrudim vyhrála na hřišti soupeře po otočce z 0:2 nakonec 3:2!

Po zkoušce v Pardubicích jste zpět v Chrudimi. Co vám dala možnost poprat se o místo v prvoligovém týmu?

Ukázalo mi to, že za kluky, co hrají nejvyšší soutěž, tak podle mě vůbec nezaostávám. Dalo mi to především další náboj, abych na sobě pořád pracoval.

Jaké jsou důvody, proč to nakonec nevyšlo? Můžete je prozradit?

Neměl bych tam pořádné herní vytížení, tak jsme se domluvili na návrat do Chrudimi, za což jsem strašně moc rád.

Počítáte, že další možnost v Pardubicích přijde opět po jarní části F:NL?

Všechno se bude vyvíjet podle mých jarních výkonů. V létě se následně uvidí, jak to bude dál.

Váš návrat do Chrudimi byl stylový, v přípravných zápasech už znovu střílíte branky. Jste rád, že jste se do toho tak rychle zase dostal?

Jsem za to určitě rád, je to hlavně tím že hraji v útoku, tak se do těch šancí víc dostávám, ale góly se budou počítat až v sezoně.

Naposledy Chrudimští otočili vývoj zápasu v Hradci Králové. K tomu jste přispěl gólem. Je to další vítězství, které pomůže především psychice?

Musím přiznat, že jsme do zápasu nevstoupili dobře a měl jsem strach, aby to utkání neskončilo nějakým propadákem. Ukázali jsme však týmovou kvalitu, že i když se nám tolik nedaří, tak jsme schopni zápas dovést do vítězného konce.

Celkově výher v přípravě bylo hned několik. Mají vůbec nějakou váhu?

Já si myslím, že každé vítězství má svou váhu a je jedno, jestli to je přátelské nebo mistrovské utkání. Hlavní bude, abychom si tu vítěznou mentalitu přenesli do ostré sezony.

Jarní část F:NL se blíží ve velkém tempu. Jaké jsou vlastně vaše cíle? Kam byste to s Chrudimí chtěl v tabulce dotáhnout?

Chtěl bych navázat na povedený podzim. Z týmového hlediska by mi udělalo velkou radost, kdyby se nám v tabulce povedlo skončit do třetího místa.