Jako ve škole. Nejlepší je jednička, nejhorší pětka. Deník se pustil do hodnocení Pardubic, Hradce a Chrudimi, místních zástupců ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE. Jedničkář je jasný.

FK PARDUBICE: 1

To tady v novodobé éře ještě nebylo. Výhra v pátém kole vynesla pardubické fotbalisty do čela tabulky, kde se udrželi až do konce podzimní části.

Tým si v první polovině sezony držel stálou výkonnost. Doma bavil diváky a přidal do série neporazitelnosti na stadionu Pod Vinicí dalších sedm vítězství. Šňůra skončila až v posledním podzimním duelu se Zbrojovkou Brno.

Oproti minulé sezoně se tým zlepšil v zápasech na hřištích soupeřů. Za nepovedený se dá označit jen první poločas v Jihlavě.

Trenéři se mohli spolehnout na stabilní osu týmu, kterou v létě po odchodu několika opor doplnili mladí reprezentanti. Kometou se stal především Michal Kohút, jenž hrál na jaře ještě za dorost Slováčka a na podzim už vstřelil pět gólů ve druhé lize a hrál za český tým do 21 let.

Pardubice prožily podzim snů. Na jaro se musí opět dobře připravit, pronásledovatelé jsou ve střehu.

FC HRADEC KRÁLOVÉ: 2

Výhra v posledním duelu na Dukle náramně vylepšila náhled na celý podzim.

Ten byl ve znamení tří vln a také závislosti na produktivitě Adam Vlkanovy. Prťavý záložník znovu ukázal, že výkonností patří o patro výš, do elitní soutěže.

Jak si vedl celý tým? Zaslouží si známku dvě, protože se drží na dostřel pozicím zaručujícím možnost bojovat o postup do první ligy.

V šestnácti kolech se našly krásné chvíle (demolice Varnsdorfu 8:0, výhra na Dukle), ale také propady (domácí porážka s Prostějovem, první tři duely bez výhry).

Na jaře plánují Votroci útok zezadu. Sílu na něj mají.

MFK CHRUDIM: 2

Zisk osmnácti bodů vyvolals vystoupením chrudimského týmu spokojenost. Klub na podzim smazal rčení, že druhá sezona bývá pro nováčka nejtěžší a slibně nakročil k vytoužené záchraně.

Nový kouč Jaroslav Veselý, který v létě nahradil Pavla Jirouska, dlouholetého trenéra a strůjce klubové cesty až do druhé ligy, dokázal na práci svého předchůdce navázat.

A v Chrudimi mohlo být ještě veseleji. Tým, kterému pomohl letní příchod zkušeného středopolaře Jiřího Janouška z Hradce, ztratil některé dobře rozehrané zápasy. „V silách mužstva bylo mít o tři nebo čtyři body víc,“ přiznal kouč Veselý.