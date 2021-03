Po úvodním vítězství na hřišti Viktorie Žižkov si dali chrudimští fotbalisté ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE nedobrovolnou čtrnáctidenní přestávku. Nyní jdou zpět do akce.Na půdě Táborska se v neděli odpoledne (16.00) bude chtít k tříbodovému zisku pomoci i Roman Čáp, který se v zimní přestávce vrátil z Chlumce do výběru Jaroslava Veselého.

Do ligy se vrátíte po čtrnáctidenní pauze proti Táborsku. Jak nepříjemná byla tato přestávka?

Tak nepříjemné to je v tom, že celou zimní přípravu se na to těšíte a po prvním zápase musíte zase čtrnáct dní čekat. Nebudeme se ale na nic vymlouvat, na zápas jsme dostatečně připraveni a chceme ho zvládnout.

Může to mít v následujícím zápase v Táborsku vliv?

Tak zápasové a tréninkové tempo je vždycky jiné, ale bereme to tak jak to je, v téhle době nikdy nevíte, kdy hrát budete a kdy ne, a proto je potřeba, abychom byli připraveni na všechno.

Co přesně lze od Táborska čekat?

Přes zimu dokázali posílit tým, viděli jsme video, takže víme, jak to hrají a to, že jsou na konci tabulky, nic neznamená. Ten zápas bude strašně těžký, my ale nemůžeme čekat co předvedou oni, musíme se soustředit sami na sebe a hrát svoji hru.

Vy jste přišel po rok a půl dlouhé pauze zpět do Chrudimi. Cítíte, že jste se za tu dobu herně posunul?

Myslím si, že herně jsem se posunul určitě přece jenom ten rok a půl v ČFL lize mi dal hodně. Trenér mi říkal, že je to vidět, za což jsem rád. Velký rozdíl je v rychlosti, půlku zimní přípravy mi zase trvalo si na to navyknout. Ve 2. lize je to hodně už i o taktice, ale je příjemné se zase vrátit.

Poprvé jste naskočil už na Žižkově, jaký byl návrat do druhé ligy?

Návrat to byl hezký, protože se vyhrálo. Šel jsem na hřiště asi v 60. minutě, nic lehkého to nebylo, ale kluci mi pomohli, tak se mi už potom hrálo lépe. Důležité je že se to zvládlo.

V Chrudimi panuje v záložní řadě silná konkurence. Jsi připraven se prát o místo?

Šel jsem do Chrudimi s tím, že pokud budu chtít hrát, tak se budu muset o to místo porvat. Konkurence je velká a to je dobře.