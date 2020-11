Na hřišti neoblíbeného soupeře lze jen těžko odhadovat, jakým způsobem bude obraz hry vypadat. O analýzu se pokusil trenér MFK Chrudim Jaroslav Veselý.

Jak se těšíte na restart FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY?

Myslím si, že já a především hráči raději hrajeme zápasy, než trénujeme, takže to hodnotíme pozitivně.

Jak by mohly vypadat první zápasy po restartu soutěže?

Myslím si, že herní pauza první kola poznamená. Můžeme mluvit už ze zkušeností z minulého lockdownu, po kterém úvodní zápasy nevypadaly moc učesaně, a bylo to znát. Nyní navíc nemáme možnost na přípravu a jdeme z voleje. Nicméně pro všechny týmy je to stejné.

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA



7. KOLO – sobota, 14.00: Třinec – Hradec Králové, Líšeň – Chrudim, Ústí nad Labem – Žižkov, Prostějov – Vyšehrad.



Neděle, 10.15: Dukla Praha – Jihlava (ČT sport), 11.00: Blansko – Táborsko, 14.00: Varnsdorf – Vlašim.

Nezkoušeli jste v tréninku modelové utkání?

Chtěli jsme si dát modelové utkání, ale měli jsme ve středu problém s terénem, takže jsme nemohli být na velkém hřišti. Ale to teď řeší dost týmů a bude to důležitý aspekt v prvních kolech. Někdo disponuje vyhřívanými hřišti, někdo ne, ta jsou rozbitá po jednom nebo dvou kolech. Bude to spíš válka, mužstva budou chtít hrát opatrnější fotbal. Nikdo navíc neví, kdo jak na tom je.

Je to před zápasem v Líšni výhoda pro Chrudim nebo pro soupeře?

Je třeba říct, že v zápase nejsme favority. Líšeň ještě neprohrála a její postavení v tabulce není náhoda, dobře posílila a má velmi zkušený tým. Vidím u nich velmi dobrou organizaci hry a hodně těžko se jí dávají góly. Víme, že doma je to hodně agresivní a silový tým. Jeho hra budí respekt, ale na to se nechceme ohlížet. Už v minulosti jsme ukázali, že dokážeme fanouškům udělat radost i pořádným překvapením a v tomto trendu tam chceme jet i nyní.

Jak se vám zamlouvají povinné testy na koronavirus, které vás čekají před každým zápasem?

Není to příjemné, ale není to zase nic, co by nešlo vydržet. Ani nejde tolik o testy, ale je to komplikace pro trenéra. V pátek večer najednou zjistíte, že vám ze sobotní sestavy vypadne pět hráčů. Teď nebudou stavět sestavy trenéři, ale covid. Nechci ale brečet, je to stejné pro všechny. Jsme povinni se přizpůsobit, bude to další zkušenost pro všechny. Musíme se s anglickými týdny opět vyrovnat mentálně a fyzicky. Všichni jsme chtěli hrát, takže teď není proč naříkat a místo toho komplikace řešit. Fotbal může lidem přinést trochu radosti alespoň po streamech.