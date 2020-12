Fotbalisté MFK Chrudim mají za sebou úchvatný podzim. Dvanáct zápasů, šest výher a všechny s čistým kontem. Jedním z důležitých článků současného úspěchu MFK Chrudim je bezpochyby gólman Lukáš Mrázek, který je s šesti vychytanými nulami v této statistice nejlepším brankářem FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY!

Brankář chrudimských fotbalistů Lukáš Mrázek. | Foto: Karel Dvořák

Zcela jiná Chrudim

Chrudim pod trenérem Veselým vzkvétá, alespoň, co se týče, defenzivní hry. Čísla mluví jasně. V minulé sezoně dostali chrudimští fotbalisté v prvních dvanácti kolech pětadvacet gólů. Letos? Jen devět. Obrovský rozdíl. „Změnili jsme rozestavení, hrajeme na tři stopery a vyhovuje nám to. Soupeři se nedostávají do tak velkého množství brankových příležitostí,“ popisuje Mrázek. Osobní čísla ho pochopitelně těší, neodmítl ale možnost smeknout poklonu svým spoluhráčům: „Na statistiky se kouká hezky, ale není to jen moje zásluha. Celá naše obrana funguje na podzim skvěle,“ libuje si.