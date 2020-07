Jeden je etablovanou personou druhé ligy, druhého vynesla mezi hvězdy soutěže báječná pardubická jízda.

Dva nevelcí šikulové z týmů východočeských rivalů se velmi usilovně hlásí o korunu krále střelců FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

U Adama Vlkanovy, kapitána Hradce, to nepřekvapí, zato Michal Hlavatý z Pardubic je kometa sezony. Interesantní překvapení.

Oba útočí maličko ze závětří. Tabulku střelců vede zkušený bard z Jihlavy Stanislav Klobása se čtrnácti úspěchy – Vlkanova má o jeden méně, Hlavatý o dva.

„Určitě by se mi líbilo, kdybych vyhrál,“ přiznal hradecký tahoun.

Hlavatý je na tom - dozajista - stejně, i když u něj je ještě více umocněn týmový profit. Pokud Pardubičtí zvládnou dva ze tří duelů do konce sezony, postoupí nečekaně do první ligy.

To Hradec prakticky už o nic nehraje, přesto trenér Zdenko Frťala nepočítá s tím, že by se mančaft zaměřil na zisk individuální (byť ceněné) trofeje: „Neřešíme to, to můžeme až po sezoně. Fotbal je týmový sport.“

Přesto… Vlkanova by byl dobrý panovník. Je totiž nesmírně produktivní. Podle klubové statistiky přidal k třinácti brankám deset asistencí. Podílel se tedy na 48 procentech gólů.

„Pořád jsem záložník,“ připomněl, i když v některých střetnutích nastoupil spíše v útočnické pozici. „Není to jen o gólech,“ dodal.

V této statistice má ostatně náskok před ostatními. I když neoficiální… F:NL asistence neeviduje, k dosahu jsou jen na uznávaném serveru transfermarkt.de, který sleduje ceny fotbalistů po celém světě. Podle něj je Klobása na jedné přihrávce, Hlavatý na třech.

Ale pozor, právě pardubický talent (v klubu je na hostování z Plzně) má velkou výhodu. Odehraje ještě tři zápasy, o jeden víc než konkurenti. A v tom posledním - v Chrudimi - ukázal, že se nebojí ani penaltových nervů. Proměnil hned dva pokutové kopy.

„Já se nedívám, ale musím říct, že jsem byl překvapený, že jde kopat. Mám s Michalem interní sázku o počtu gólů do konce sezony. Možná proto tam šel,“ usmál se trenér Jiří Krejčí.

Nešlo spíš o trofej pro krále střelců?

Vede střelec z Jihlavy



Na čele tabulky střelců je zatím jihlavský útočník. Sesadí ho v posledních zápasech východočeští kanonýři?



Pořadí:

14 – Stanislav Klobása (Jihlava), 13 – Adam Vlkanova (Hradec), Tomáš Čvančara (Vyšehrad), Lukáš Matějka (Ústí), 12 – Michal Hlavatý (Pardubice.