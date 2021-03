Povedlo se v přípravě vše podle vašich představ?

Příprava proběhla standardně, hlavně mě těší, že nikdo neměl závažnější zdravotní problémy, jen drobné šrámy, což vnímám jako velké plus. Benefitem bylo, že jsme mohli trénovat na velmi kvalitní umělé trávě na Slavii v Hradci Králové, chtěl bych tímto poděkovat vedení našeho i hradeckého klubu, že nám vyšli vstříc. Situace s umělými trávami v Pardubickém kraji je alarmující, my jako klub s ní nedisponujeme, ale věřím, že slíbená dotace dorazí a nám se jí podaří zrealizovat v tomto roce. Pro áčko i mládež je to katastrofa. Co se týče přípravy, dali jsme šanci širšímu kádru, zapojili jsme talentované mládežníky a hráče, které máme na hostování, takže z toho pohledu to vidím jako velmi kvalitní přípravu.

V posledních zápasech jste hovořil o špatných standardkách, chybách v defenzívě. Děsí vás to teď před jarem?

Zejména zápas s Hradcem Králové a Jihlavou byl pro nás zdviženým varovným prstem. Defenzíva v utkání s Vlašimí již fungovala lépe. Na druhou stranu, příčin mohlo být hned několik - o poločase jsme vždy točili kompletní jedenáctku hráči museli hrát občas na postech, na které nejsou zvyklí, navíc jsme standardním situacím nepřikládali takovou váhu, mohla přijít nekoncentrace. Věřím, že se to se vstupem do sezony rapidně zlepší.

Na zkoušce uspěl Roman Čáp, čím vás oslovil?

Já i vedení klubu jsme Romana sledovali od doby, co od nás poprvé odešel do Chlumce. Chtěli jsme, aby tam pravidelně hrál a myslím, že se stal jedním z klíčových hráčů. ČFL mu navíc pomohla, kromě výborné kopací techniky se zlepšil i z hlediska soubojů a agresivity. Je to vzájemná pomoct, pro nás to znamená oživení zálohy a on si zkusí, kam se za rok a půl posunul. Jsme předběžně domluvení, že Romana by měl v Chlumci nahradit Jan Havlena, tam však situaci komplikuje to, že se nerozeběhly soutěže. Havlena nadále trénuje s námi a uvidíme, jak se vše vyvine.

Pachuť z jednání

Jediným odchodem byl Michal Trávníček, zklamalo vás jeho jednání?

Jednání nebylo správné, ale nejsem si jistý, jestli bylo z hlavy Michala nebo se jednalo o špatnou komunikaci jeho agentské skupiny. Je z toho pachuť. Nemám problém, když hráč odejde, ale zde se objevila řada nejasností a polopravd, jednou to bylo tak a podruhé jinak. Chtěli jsme se chovat seriózně, naopak chování agentů považuji za neseriózní. Michal je pryč, jako hráče ho mám rád a přeji mu do jeho další kariéry jen to nejlepší.

Jaké jsou vaše plány s navrátilcem Petrem Julišem?

Je to posila z hlediska budoucnosti. Netajíme se, že se snažíme odchovancům dávat příležitost, David Látal dostal profesionální smlouvu a dalším velkým talentem je právě Petr, který se vrátil z akademie Pardubic. Je mladičký, sedmnáctiletý hráč, není třeba na něj nakládat mnoho. První půlrok bude adaptační, bude s námi trénovat. Není připravený na druhou ligu, ale brzy být může. Ukázal, že potenciál a geny má nezpochybnitelné, v přípravě měl vždy dobré gólové příležitosti a dokonce trefil břevno. Potenciál v něm vidím obrovský, snad ho využije.

Veřejně mluvilo o nabídce na trénování ze Žižkova, shodou okolností první kolo hrajete u nich. Bude to o to speciální?

Je známé, že jsem byl oslovený, ale nemyslím si, že by to mělo vliv. Žižkov sehnal kvalitního trenéra a přesto všechno, že je v tabulce pod námi, je pro mě jeden ze tří největších favoritů na postup. Má široký kádr, dokáže dát do kupy dvě konkurence schopné jedenáctky na druhou ligu a jeho umístění neodpovídá ambicím. Budou chtít vyhrát, bod je pro ně málo. Pro nás bude jakýkoliv bodový zisk v prvním jarním kole dobrým úspěchem.