Vyškovský tým měl v přípravných zápasech výrazné problémy s proměňováním gólových šancí. Střelecky se chytil v ten nejsprávnější čas. Už v 11. minutě domácí vedli 2:0 a náskok je doladil i do herní pohody. Oba góly pohotově dal Bienvenue Kanakimana. První, když si sám v pokutovém území soupeře vybojoval míč a střelou do protipohybu nedal brankáři s brněnskými kořeny Jiřímu Floderovi žádnou šanci. Druhý přidal přesným obstřelením chrudimského gólmana po narážečce s Davidem Kratochvílou ve velkém vápně soupeře.

II. liga - F:NL

1. kolo:

MFK Vyškov

– MFK Chrudim 3:0

Poločas: 2:0. Branky: 11. a 17. Kanakimana, 56. Fofana. Rozhodčí: Všetečka - Hrabovský, Kolář. ŽK: Lahodný, Trousil (trenér, oba Vyš.). Diváků: 625.

Vyškov: Kinský – Ilko, Fofana, Štěpánek, Němeček (77. Oulehla) – Kanakimana, Lahodný (87. Cabadaj), Weber (65. Moučka), Krška, Lacík (77. Klesa) – Kratochvíla (65. Vintr). Trenér: Jan Trousil.

Chrudim: Floder – Koželuh, Hašek, Harušťák, Kesner (89. Skwarczek) – Řezníček – Vrána (65. Firbacher), Průcha, Kodýdek (65. Jančura), Záviška (65. Juliš) – Jedlička. Trenér: Radek Kronďák.

„Po prostudování videa z jejich generálky s Hradcem Králové jsme věděli, kde v defenzivě by mohli mít problém. Proto Beny šel záměrně na tu pravou stranu zálohy a svojí rychlostí jim dělal velké potíže. I když soupeř pak přehodil beky, tak ta pravá strana byla pořád nebezpečná,“ chválil vyškovský kouč Jan Trousil znovuobjeveného kanonýra.

Výše porážky může být pro hosty krutá. Do zápasu vstoupili aktivněji a potvrzovali herní pohodu nabytou vydařeným jarem. Po hlavičce těsně nad břevno musel jít domácí brankář Antonín Kinský pod nohy nabíhajícího útočníka. Bohužel pro Chrudimské, elán jim dlouho nevydržel. V osmé minutě ještě Kanakimana svůj samostatný náběh na branku hostů nezvládl, ale pak se ve dvou šancích choval mazácky.

„Kanakimana nám dělal problémy, a tak jsme přehodili beky a tím jsme ho snad eliminovali. Ale na to jsme se připravovali, ale bohužel jsme všechno řešili špatně. Skládáme novou obranu, protože ta stará se nám rozpadla a je vidět, že ještě nejsme ve finále a máme na čem pracovat,“ upozornil po zápase zklamaný trenér hostů Radek Kronďák.

Zadní řady jeho týmu domácí překonávali hlavně jednoduchými, ale přesně cíleným dlouhými míči za obranu. Ta viditelně zaostávala za hrou útoku. I druhý poločas hosté rozehráli lépe. Po hrubce šel hned v první minutě Jan Záviška sám na Kinského, ale ten vytasil další vynikající vyběhnutí. Chrudimský záložník tak napálil jen jeho nohy. Vyražený míč se pak od od hrotového Tomáše Jedličky odrazil nad břevno. Hosté si převahu udrželi ještě několik dalších minut, ale po třetím gólu bylo téměř jasné, že stejně jako loni odjedou z Drnovic s prázdnou. Pojistku na domácí vítězství dal dorážkou ze skrumáže po rohovém kopu výborně hrající stoper Adama Fofana.

„Velká spokojenost a hlavně s tím, co jsme předvedli v prvním poločase. Ta chuť a nažhavenost kluků byla velká. V prvním poločase jsme měli velkou převahu, dali jsme krásné dva góly a měli jsme další dvě stoprocentní šance. Zápas byl hodně podobný tomu, co jsme s nimi tady hráli minulý rok na podzim, kdy jsme vyhráli 4:1. I tehdy jsme v prvním poločase dominovali a od stavu 4:0 jsme se pak nechali zatlačit. Dnes to bylo podobné s tím, že hra byla spíše vyrovnaná a soupeř neměl žádné vyložené šance. Spíš držel balon a byl ve velkém počtu nahoře. Kluci to velmi dobře odbránili a z brejků jsme mohli přidat čtvrtý gól. Je to velice slušný vstup do soutěže,“ shrnul Trousil.

„Věřili jsme si, že bychom tu nějaký bod mohli uhrát. Prohráli jsme proto, že jsme žádnou svoji šanci neproměnili, a myslím si, že jich nebylo zas tak málo. A samozřejmě i proto, že jsme po hloupých chybách dostali tři góly,“ dodal trenér Chrudimi.