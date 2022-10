Klidný vstup do utkání mohl překazit až ve 29. minutě Foltyn, který se po centru Kateřiňáka dostal ke střele na zadní tyč, kterou gólman Floder nedokázal vychytat, ale na poslední chvíli zachytil míč jeden z chrudimských obránců těsně před brankovou čárou a ani následný zmatek před bránou nedokázal přetavit tuto šanci v gól. Dobrý centr poté poslal do šestnáctky Kejř, avšak gólman Hasalík vyboxoval míč daleko od branky, což znamenalo že do druhého poločasu šli hráči obou celků za bezgólového stavu.