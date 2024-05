Fotbalisté Chrudimi zvítězili v 30. kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY na hřišti Líšně. Všechny góly padly po přestávce. Nejprve se trefili hostující Kosek a Látal, za domácí v závěru snížil Rimovičs. Východočeši zakončili sezonu na pátém místě, což je jejich nejlepší umístění od postupu do druhé nejvyšší soutěže, navíc vylepšili i vlastní rekord, co se počtu získaných bodů týká.

Závěr posledního utkání sezony mezi Líšní (v bílém) a Chrudimí. | Video: Deník/Jakub Tručka

Oba týmy vstupovaly do sobotního utkání v klidu, před posledním kolem totiž věděly, že mohou usilovat maximálně o drobné vylepšení pozice v tabulce. V deštivé první půli ještě poslepovaná líšeňská jedenáctka dokázala držet s Chrudimí krok. Po změně stran už se jeho svěřencům příliš nedařilo, hosté byli lepší a zaslouženě šli do vedení. Nejprve v 63. minutě otevřel skóre Daniel Kosek, o sedm minut později rozradostnil Chrudim podruhé David Látal. Závěr ještě v 88. minutě zdramatizoval domácí stoper Renards Rimovics, který si při premiérovém startu v líšeňské základní sestavě připsal i první gól. Na vyrovnání však Jihomoravané neměli čas, sezonu zakončili domácí porážkou, naopak svěřenci trenéra Radka Kronďáka mohli odjíždět navýsost spokojeni. Pohled do konečné druholigové tabulky je pro ně nadmíru lichotivý.

Chrudim nezlomila prokletí a sezonu končí na druhém místě za Plzní