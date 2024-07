Horké počasí před zaplněnou tribunou na Městském stadionu v Chrudimi kvalitnímu fotbalu plnému šancí zejména v úvodu příliš nepřálo. Oba celky se snažily v úvodu především neudělat zbytečnou chybu, která by je mohla stát inkasovanou branku. A kvůli tomu můžeme z první půlhodinky vypíchnout především dvě střely Samuela Šimka či pokusy aktivního Romana Potočného, který ale pálil jen do náruče připraveného brankáře Jáchyma Šeráka.

Když už se oba celky viděly myšlenkami v kabině, přišel šok. Krátce před vypršením řádné hrací doby prvního poločasu si míč v pokutovém území našel chrudimský kapitán Jan Řezníček a technickou ranou se trefil ke vzdálenější tyči.

Poločasové vedení mohli domácí po pauze ještě několikrát navýšit, zajímavě střílel znovu Samuel Šimek či z levé strany Daniel Kosek, na jejich střely si ale brankář Sváček počíhal. Duel měl nakonec úplně jiného hrdinu. Brankářovi Jáchymu Šerákovi sice nejprve pomohlo při střele Martina Nového břevno, v nastavení však chrudimský gólman chytil penaltu Romanovi Potočnému!

Díky tomuto zákroku Chrudim porazila Zbrojovku Brno 1:0 a připsala si druhé domácí vítězství s nulou vzadu!

Domácí trenér Jindřich Tichai po utkání neskrýval nadšení: „Byl to strašně hektický zápas. Musím poděkovat hráčům za to, jak to kondičně zvládli, protože jsme šli do zápasu tak, abychom nenechali Brno hrát. Dlouho se nám to dařilo, kolem 60. minuty ale začaly přicházet křeče a to se trochu projevilo. Pak nás Brno zatlačilo, ale kromě penalty si vyloženou šanci nevypracovalo. Měli jsme přidat druhou branku, byly tam šance, ale nezakončili. Spadl nám kámen ze srdce. Byli jsme lepší a nebezpečnější v první půli, rozhodlo, že jsme asi chtěli víc.“