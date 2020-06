Gólové hody z posledního zápasu s Jihlavou se nekonaly. V defenzivním duelu si střelci nechali důležité momenty až na samotný závěr. Po trefách Šteigla a Vašulína skončil duel 1:1.

Chyba rozvířila vášně. Dlouho klidný duel přinesl to nejdůležitější až v závěrečných patnácti minutách. Chrudim tak na domácím hřišti znovu neprohrála. | Foto: Jakub Kubáč

Od samotného začátku mělo utkání poměrně jasný obraz. Chrudim se snažila a hrála častěji s balonem, do pozorné obrany Prostějova se ale dostávala jen stěží. A tak v největší šanci první půle Petr Rybička svůj samostatný únik zakončil jen do nohou brankáře Filipa Muchy. Úporně bránící hosté spoléhali na protiútoky, žádný z nich ale nedokázali dotáhnout do úspěšného konce.