Jarní část sezony zatím kazí dvě porážky s Ústím a Líšni. Byl rozdíl v kvalitě mezi Chrudimí a ostatními celky usilujícími o postup?

Rozdíl bych úplně neřekl. S Ústím to byl minimálně remízový zápas, kde jsme sice zaspali první poločas, ale v tom druhém jsme se výrazně zvedli a odehráli ho na jejich polovině, bohužel branku jsme nedali. Zápas pro nás však kazí penalta, která prostě neměla být, a kvůli ní jsme prohráli 0:1. Líšeň nám dala lekci z produktivity. První poločas bych řekl, že byla o něco lepší Líšeň, ale utkání jsme měli pod kontrolou, bohužel na konci poločasu rozhodla standardní situace, která určila průběh zápasu. Soupeř si druhý poločas couvnul a my jsme je, stejně jako s Ústím, dobývali marně. Výsledek 0:3 je pro nás krutý, ale musím uznat, že Líšeň ukázala svoji kvalitu a taktickou připravenost.

Vaše hostování se změnilo na začátku jara v přestup. Znamená to, že nejbližší budoucnost vidíte v Chrudimi?

Tak nejbližší budoucnost asi ano, ale netajím se tím, že mám cíle pořád nejvyšší. Beru to tak, že když budu pravidelně hrát a bude se dařit mně i týmu, nabídky přijdou. Rozhodl jsem se tak i kvůli skvělé kabině a trenérovi, který o mě stál. Velkou roli sehrálo i to, že bydlím v Hradci a do Chrudimi je to kousek.

Mluvíte o nejvyšších cílech? Co to přesně znamená?

Chtěl bych hrát první ligu a být základní stavební kámen týmu.

Nejvyšší soutěž jste si v pěti zápasech vyzkoušel v Mladé Boleslavi.

Na Boleslav vzpomínám kladně, odbyl jsem si tam debut v nejvyšší soutěži, poznal jsem se s výbornými fotbalisty a lidmi. Trochu mě mrzí, že když přišla šance hrát, já jí nevyužil úplně nejlépe. Ale ničeho nelituji, beru to jako zkušenosti do další kariéry.

Teď vás čeká derby s Hradcem. Jaký to bude zápas?

Určitě to nebude lehké utkání, Hradec není náhodou na prvním místě. Věřím, že se na zápas dobře nachystámea urveme nějaké body.

Má Hradec kvalitou kádr na postup do nejvyšší soutěže?

Tak to asi nemůžu soudit já, ale má soutěž dobře rozehranou. Jestli to myslí s postupem do první ligy vážně, měl by si to tento rok rozhodně pohlídat.

Vy jste v Hradci prošel mládeží. Jaké máte na dané období vzpomínky?

Prošel jsem tam všechny kategorie až do prvního mužstva mužů. Hradec mě vychoval a naučil mě většinu, co dnes umím. Škoda vážného zranění v osmnácti letech, kdy jsem si mohl třeba připsat více startů v seniorské kategorii.

Řada chrudimským hráčů prošla Hradcem, stejně tak trenér. Muže být výhoda, že bude mít soupeře nastudováno více, než obvykle?

Hráčský kádr se tam hodně pozměnil od toho, co tam většina působila, ale nastudované je určitě máme. Rozhodne se ale stejně na hřišti, kdo bude chtít více vyhrát. Osobně chci každý zápas vyhrát, a zápas s Hradcem je pro většinu z nás speciální. Uvidíme, na co to bude stačit, ale moc se na utkání těším.