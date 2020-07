Hosté vedli na hřišti Chrudimi již po první půli o dva góly, po přestávce domácí snížili, ale v 75. minutě přidal třetí gól Pardubic Michal Hlavatý. Ten proměnil v utkání dvě penalty, kromě něj se ještě prosadil Cadu.

Tříbodové vítězství pojistilo vedoucí pozici Pardubic ve druhé fotbalové lize před Brnem. "Když ještě dvakrát vyhrajeme, tak nemusíme koukat dozadu," uvedl pardubický trenér Jiří Krejčí. Východočeši budou hrát v tomto ročníku ještě tři zápasy.

Jak jste spokojený s výkonem týmu v krajském derby?

Jsem spokojený s produktivitou a taky se začátkem utkání, na který jsme se chystali. Víme, že Chrudim má úvody velmi dobré. Zvládli jsme to a potom vedli 2:0. Ve druhém poločase byla hra vyrovnaná, ale až na břevno jsme domácí do vyložené šance nepustili. Mohli jsme být ještě klidnější, kdyby Lukáš Pfeifer proměnil samostatný únik.

Podobně jako v předchozím utkání jste vedli 2:0. Byl hodně náročný vstup do druhého poločasu?

Říkám, že výsledek 2:0 je zavádějící a může být ošidný. Něco na tom je, proto jsme si říkali, že chceme jít na hřiště jako za stavu 0:0. Příliš se nám to nepovedlo, dostali jsme gól. Domácím to dodalo síly, ale řekl bych, že jsme si to pohlídali. Bylo to ale vyrovnané.

Obě penalty proměnil Michal Hlavatý. Sám říkal, že se na sebe dívali s Janem Jeřábkem, nakonec kopal Hlavatý. Vy jste do toho z lavičky nezasahovali?

Já se na penalty nedívám, ale musím říct, že jsem byl překvapený, že je jde kopat. Mám s Michalem takovou interní sázku o počtu gólů do konce sezony. Možná proto tam šel, takže uvidíme.

Něco podobného jako tlačenka pro Pavla Černého?

Ne, to bude daleko horší (směje se).

Poprvé v základní sestavě nastoupil Brazilec Cadu. Jak jste vnímal jeho premiéru?

Dal gól, tak to samozřejmě musíme hodnotit pozitivně. Byl u dalších brejkových situací. Nebylo to pro něj jednoduché, i když už se ve druhé lize otrkával jako střídající hráč. Myslím, že to zvládl dobře.