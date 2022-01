Jakým směrem budete přípravu směřovat?

Systém celé přípravy je postavený na tom, že nás v prvních třech zápasech čeká ti nejsilnější, prvoligoví soupeři. Chceme v těchto utkáních vidět kompletní kádr v náročných zápasech, abychom věděli, s kým budeme moci do jarní části počítat. Všichni se dostanou z důvodu zatížení na hřiště, hrát se Spartou a zkoušet je složitá věc ale musíme to udělat, než eventuelně někomu budeme muset říct že s ním nepočítáme. Bohužel realita je tak tvrdá, že do toho musíme takto jít a vstoupit.



Dají se čekat ještě nějaké příchody?

Věřím, že nás ještě někteří hráči doplní. Vlaštovkou je Martin Šejvl. Je to zkušený kluk a na nich budeme muset stavět, protože hra o záchranu je hodně psychicky náročná. Zkušenosti musíme namíchat s mladou dravostí.



Proti Chrudimi jste v kariéře stál několikrát jako trenér. Jaké s ní máte zkušenosti?

Naše cesta byla velmi podobná. Hrál jsem proti ní jako trenér Vltavínu, Chrudim postupovala z ČFL, my také. S Pavlem Jirouskem jsme dobří známí, hodněkrát jsme si vyměňovali názory. Nedávno jsem se s ním bavil. Naše práce je postavena na stejných věcech, fungovalo to mě ve Vltavínu, tak jemu v Chrudimi. A oba týmy to dokázaly dotáhnout do druhé ligy.



Před Chrudimí jste dělal skauta Plzně. Těšíte se, že se znovu vrátíte na trenérskou pozici?

Jsem nadšený, že jsme mohl absolvovat angažmá ve Viktorii Plzeň. Ale udělal jsem si nejvyšší licenci na trénování a na lavičku mě to znovu táhlo. Jsem moc rád, že jsem mohl vyzkoušet dělat u fotbalu i jinou práci než roli trenéra, protože člověk má poté zase trochu jiný nadhled na řadu věcí.



Mluvil jste o tom, že zachránit druhou ligu pro Chrudim je pro vás velká výzva. Po podzimu je tu ztráta čtyř bodů. Jste optimista?

Bude to strašně složité. Co jsem počítal, budeme muset asi sedmkrát zvítězit. Za poslední kalendářní rok Chrudim vyhrála pět utkání. Z tohoto pohledu musíme udělat zázrak. Rozhodně nechci žádným způsobem kritizovat to, co tu bylo přede mnou. Zápasy jsem viděl, vypadaly hezky, ale nebyly výsledky. Dospělý fotbal je hlavně o výsledcích. Můžete trénovat, jak chcete, můžete běhat, jak chcete, můžete si hrát a přihrávat, jak chcete, ale pak přijde sobota a vy musíte mít body. Tak to je a o ničem jiném to není.



Jak probíhala tvorba realizačního týmu?

Asistenta trenéra a trenéra brankářů jsem si vybral já sám. Jindru Tichaie znám, líbí se mi jeho práce. S Romanem Pavlíkem jsme spolupracovali v angažmá v Příbrami, naštěstí byl nyní volný, tak jsem toho využil.