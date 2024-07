Pane trenére, skončilo nám přípravné období. Jak jste spokojen s letní přípravou a formováním kádru?

Nebudu říkat, zda jsem s přípravou spokojen nebo nespokojen, není to ani jedno. Za soupeře jsme si schválně vybrali silné celky, chtěli jsme vidět hráče proti mančaftům z nejvyšší soutěže nebo ze špičky druhé ligy. Odehráli jsme šest zápasů, byla z toho jedna výhra a dvě remízy, takže z tohoto pohledu příprava nebyla špatná. Vše ale ukážou až první mistrovské zápasy, počkejme si na vrchol. Možná to chtělo ještě o výhru více, s Táborskem jsme vedli 1:0, v Jihlavě jsme zase odehráli skvělý první poločas a nakonec prohráli výsledkem 0:4, což nás strašně mrzelo. Nepovedl se nám ani zápas s Duklou, ale bylo to v týdnu, kdy jsme nejvíce trénovali a hráči byli unavení. Když vyhrajeme první tři kola, budeme přípravu hodnotit jako úspěšnou (směje se).

Příprava byla velmi krátká, jak velkou výhodou bylo, že jste se sice posunul do role hlavního trenéra a v místě, kde jste dva roky působil jako asistent?

Obrovskou. Znám prostředí, znám místní lidi a vím, jak jsou skvělí a pracovití. Navíc jsem znal i většinu kádru. Bylo to o mnoho jednodušší. Osa týmu navíc zůstala, jako zkušení Honza Řezníček s Michalem Skwarczekem, Martin Toml či naši odchovanci. Ještě řešíme nějaké příchody, ale tím, že jsem zůstal v místě, kde více jak dva roky pracovall, je to výrazně jednodušší.

Na výsledky se hledět v přípravě nedá, přesto, potěšil vás výkon v generálce proti Pardubicím a je to něco, na čem byste chtěl stavět?

Chtěli bychom na tom určitě stavět. Pardubice jsme určitě přehráli, po vyhodnocení videa jsme o tom přesvědčení. Jenže v poslední třetině hřiště jsme úplně nebezpeční nebyli a Pardubice už vůbec ne. Dali jsme branku ze správně odmávaného ofsajdu. Náš herní projev byl dobrý, ale nebyli jsme vůbec spokojení s finální fázi. Drhlo to a už jsme si to rozebrali.

Sám jste říkal, že se těšíte na práci z pozice hlavního trenéra. Tak jak si dané měsíce užíváte vy z vaší pozice?

Hrozně si je užívám. Kluci jsou pracovití a lační po tom, aby se vyhrávalo a byli jsme úspěšní. Rozhodně chceme vyhrát každý zápas, udělat lepší umístění a získat více bodů než v loňské sezoně.

Co souhra s realizačním týmem, povedlo se všechno během krátké přípravy vypilovat?

Za mě obrovská spokojenost. Máme o jednoho člověka více než doposud. Je to tím, že dalším asistentem je Ondra Kesner. Přišel také Dušan Binder, dělal asistenta ve Vlašimi a Žilině panu Hynkovi, má zkušenosti a je obrovsky vzdělaný trenér, což je důležité. Petr Mašek si skvěle sedl s brankáři. Tréninky mě strašně baví a doufám, že i samotné hráče.

V kádru vidíme zhruba šestici nových hráčů. Je jeho složení konečné?

Kádr konečný určitě není. Pracujeme na tom, doufám v příchod ještě dvou nebo tří hráčů. Věřím, že budeme úspěšní. Je to hodně o tom, zda bude liga někoho pouštět nebo nikoliv. Jasno bude v nejbližších dnech a týdnech.

Není na stole příchod nejlepšího střelce loňského podzimu Davida Hufa?

David Huf je hráčem Pardubic a pokud by tam nedostával dostatek příležitostí, určitě o něj budeme mít zájem. Nastřílel u nás hodně gólů, zařídil nám body, ale primárně mu taktéž přejeme, aby hrál v nejvyšší soutěži.

Asi nejsledovanější odchod byl přesun Jirky Flodera do Mladé Boleslavi. Má podle vás na nejvyšší soutěž?

To ukáže až čas, liga je liga a je to nejvíc, čeho lze u nás dosáhnout. V letní přípravě trénoval v Českých Budějovicích a tam s ním byli spokojení, vybral si ale Mladou Boleslav. Je to o štěstí, má obrovské kvality. Predikovat jestli uspěje nebo ne je náročné, ale my mu fandíme, protože v Chrudimi odvedl ohromné množství práce. Možná by to měl v Budějovicích jednodušší, vybral si ale náročnější variantu, na druhou stranu bude hrát o poháry a přední patra tabulky. Je to na něm, my mu ale strašně přejeme, aby uspěl.

V týmu jsou na druhu hned čtyři mladí hráči z chrudimské líhně, jaké s nimi máte plány? Bude prostor na to s nimi pracovat?

Určitě na to prostor bude. Řekli jsme si na začátku, že je důležité pracovat s odchovanci, aby bylo vidět, že dobře navazujeme na práci mládežnických trenérů. Pan Zvolánek dělá fantastickou práci, my chceme hráči s pracovat, protože nikdy nepřijde z dorostu hotový hráč. Třeba Denis Holub udělal v přípravě obrovský dojem, bude do zápasů zasahovat, ale chce to čas. Je to o nás a hlavně o samotných hráčích, jak se budou chtít zlepšovat. My jim pro to uděláme veškerý servis, musí si odpustit vše okolo a dát do toho sto procent.

V sobotu doma vyzvete rezervu Olomouce, kometu jarní části. Bude to ostrý start do soutěže?

Přijede podobný tým jako u nás hrál na jaře. Sice se vyměnil se trenér, ale koncepce klubu je jasně daná. Trenér Janotka se posunul do áčka, ale principy pravděpodobně zůstanou zachované. V Sigmě je spousta talentovaných hráčů, v generálce deklasovali juniorku Žiliny hrající druhou slovenskou ligu. Je to nejtěžší start, který jsme si mohli mít. Mužstvo je pohromadě, sestava nezaznamenala moc změn a je to ucelené mužstvo doplněno nejtalentovanějšími dorostenci z líhně Sigmy.